Strålende fornøyde etter folkefesten: - Det er en ekstrem stolthet over at vi har klart det

Lederne for Landsskytterstevnet i Stjørdal kunne endelig puste ut etter å ha landet på begge beina i tidenes første innendørs-utgave.

FULLSATT: Omtrent 1000 mennesker var til stede i Stjørdalshallen søndag.

06.02.2023 17:05

I 2019 sa tinget i Det frivillige skyttervesen (DFS) «nei» til at det skulle arrangeres et innendørs Landsskytterstevne (LS).

Men etter et par år med jobb fikk forkjemperne gjennomslag for at innendørs-stevnet også fikk bruke den gjeve LS-tittelen.

