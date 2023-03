Nå er Riiber tidenes mestvinnende i VM: - Slike øyeblikk man drømmer om

PLANICA (VG) Jarl Magnus Riiber er fortsatt bare 25 år – men allerede tidenes mestvinnende i kombinert-VM etter gullet i stor bakke-konkurransen lørdag.

04.03.2023

– Det er rått, rett og slett, jeg har ikke så mange ord. Det er slike øyeblikk man drømmer om, men det er vanskelig å gjennomføre i praksis, sier Riiber til VG om den historiske bragden.

Han har tatt fire gull av fire mulige i Planica-VM, og Norge gjør rent bord med fem av fem gull på herre- og kvinnesiden. Jens Lurås Oftebro tok sølvet foran Johannes Lamparter.

Med denne seieren er Riiber oppe i åtte VM-gull i karrieren. Han tok to både i 2019 og 2021 og nå altså fire triumfer i 2023.

– Helt rått, gjentar Riiber til VG om rekorden.

Tyske Eric Frenzel (34) er nest best med syv VM-gull i karrieren – og 18 VM-medaljer totalt fra 2009 til 2023. Riiber er nå oppe i 11 VM-medaljer i løpet av tre VM. Frenzel står riktignok med tre OL-gull, mens Riiber har ingen.

– Det er fortjent at han kopierer rekorden min. Det er særlig imponerende med de problemene han har hatt denne vinteren, sier Frenzel til VG.

Riiber kopierer med sine fire gull i 2023-VM Johannes Rydzek – som vant de fire øvelsene som kombinert hadde i 2017-VM. Siden den gang er teamsprinten byttet ut med mixed stafett i tillegg til de to individuelle konkurransene og lag.

– Riiber har vært overlegen hele VM. Det er så fortjent, sier landslagstrener Jan Schmid.

Lørdagens fullbyrding av bragden kom etter en oppkjøring til mesterskapet i Planica som var spesiell for Riiber. Like før VM startet gikk begge besteforeldrene bort.

– Det gjør det ekstra spesielt. Det var mye spesielt som skjedde i forkant av mesterskapet for meg og familien. Men jeg fikk bruke det til en god ting. Være hjemme og lade opp batteriene på en fin måte. Rett og slett nullstille litt. Det gjør at man kommer inn i mesterskapet med riktig fokus, forteller den historiske kombinertløperen.

25-åringen hadde et strålende utgangspunkt etter å ha satt bakkerekord med et hopp på 147 meter. Det gjorde at han gikk ut 36 sekunder foran nærmeste konkurrent, Ryota Yamamoto.

– Det er det sykeste jeg har sett. Det er bare å dele ut gullet, sa lagkamerat Jørgen Graabak til VG før langrennsdelen.

Se monsterhoppet til Riiber i videoen under.

Og det var aldri spenning om gullet. Etter to kilometer hadde Riiber opparbeidet seg et forsprang på over ett minutt til Yamamoto. Etter hvert ble det først og fremst et spill om sølv og bronse hos løperne bak.

Jens Lurås Oftebro rykket fra Johannes Lamparter da det gjensto noen hundre meter, og sikret dermed sølvet foran østerrikeren.

– Jeg har følt at det var litt press på meg etter det jeg har gjort i verdenscupen. Så har Jarl Magnus tatt litt av det bort, men jeg har lagt press på meg selv om en individuell medalje. Det lykkes på siste sjanse. Så jeg er veldig glad, sier Oftebro til VG.