Harald Reinkind scoret ni: Nær seriegull i Tyskland

Harald Reinkind hadde hovedrollen da Kiel onsdag tok et langt steg mot gull i Bundesliga. Bergenseren scoret ni da Wetzlar ble knust 38–23

DOMINERTE: Harald Reinkind.

08.06.2023 10:30

Kiel med Reinkind (30), Sander Sagosen (27) og Petter Øverby (31) er nå bare ett poeng unna tittelen som for tyske håndballklubber er minst like gjev som å vinne Champions League.

Over 10.000 skapte gullstemning onsdag kveld.

– Fullt hus og denne atmosfæren, du får det ikke andre steder. Jeg får bare ikke nok av det, sier Reinkind til Kiels nettsted.

Sander Sagosen leverte syv scoringer og seks assists i sin aller siste hjemmekamp i Wunderino Arena i den nordtyske byen.

Samtidig vant hans kommende klubb, Kolstad, det norske sluttspillet etter å ha strippet Elverum for alle tre titler.

Petter Øverby har gjort en sterk første sesong for Kiel. Han scoret to mot Wetzlar.

Harald Reinkind har ingen planer om å følge etter Sagosen hjem til Norge. Etter fire år i Rhein Neckar Löwen er han i ferd med å avslutte sin femte sesong i Kiel. Han har scoret 845 mål for den nordtyske storheten.

– Kiel er hjemme for meg og familien min, sier Reinkind, som sist sommer giftet seg med Lise Marie Karlsen Hagen. Paret har to barn.

Nå trenger Reinkind & co. kun ett poeng i bortekampen mot Frisch auf Göppingen søndag for å ta sitt 23. seriegull. Etter to strake seriegull i 2020 og 2021 måtte klubben se Magdeburg ta tittelen sist sesong.

Christian O’Sullivans klubb er den eneste som kan ta gullet fra Kiel. Men det krever fire poeng mot Stuttgart (torsdag) og Wetzlar (søndag) – samtidig som Kiel må havarere i Göppingen.

Magdeburg har fortsatt også muligheten til å vinne Champions League. Landslagskapteinens klubb møter Barcelona i semifinalen 17. juni. Kiel ble slått ut av PSG i kvartfinalen.