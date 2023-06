Karsten Warholm satte ny banerekord på Bislett

BISLETT (VG) Suverene Karsten Warholm (27) senket sin egen rekord på Bislett fra 46,70 til 46,52.

KANONTID: Karsten Warholm fikk en perfekt sesongstart.

15.06.2023 21:41

Han var fullstendig overlegen på 400 meter hekk under Bislett Games i det som var hans sesongstart. 46,52 er Warholms nest beste tid noen gang, og 27-åringen koste seg med publikums hyllest

Amerikanske Allen CJ var nærmest med 47,48, mens franske Wilfried Happio tok tredjeplassen med 48,13.

Warholm satte verdensrekord under Bislett Games i 2021 med 46,70 - en rekord han senket til 45,94 da han tok OL-gull samme sommer.

KRUTTSTERK: Karsten Warholm viste muskler på Bislett.

Sterke rivaler som Rai Benjamin (ukjent status, trukket seg fra stevner nylig) og Alison dos Santos (operert menisken, varslet comeback i Diamond League i juli) og Abderrahman Samba (skadet seg under 400 meter hekk i Paris sist helg) var ikke på start.

Tross at sunnmøringen fikk med seg et EM-gull ble 2022 en nedtur, der store deler av sesongen ble ødelagt av en skade i baksiden av låret under det første løpet. Han mistet blant annet Bislett Games.

Men siden i fjor høst har han fått trent jevnt og bra, og signalene er at det har gått fort på trening. Han er bekreftet klar for Diamond League-stevnet i Stockholm 2. juli. VM i Budapest i august er sesongens store mål.

PS! Tidligere torsdag slo Håvard Ingvaldsen rekorden til Warholm på 400 meter flatt.