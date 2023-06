Karsten Warholm satte ny banerekord på Bislett: – En opplevelse jeg vil ta med meg for alltid

BISLETT (VG) Suverene Karsten Warholm (27) senket sin egen rekord på Bislett fra 46,70 til 46,52.

KANONTID: Karsten Warholm fikk en perfekt sesongstart.

15.06.2023 21:41 Oppdatert 15.06.2023 23:52

Han var fullstendig overlegen på 400 meter hekk under Bislett Games i det som var hans sesongstart. 46,52 er Warholms nest beste tid noen gang og årsbeste i verden.

– I dag fikk jeg ekstremt bra uttelling. 46,52 er jeg veldig, veldig fornøyd med, sier Warholm til VG.

27-åringen kunne kose seg med publikums hyllest i solnedgangen etter løpet. Amerikanske Allen CJ var nærmest med 47,48, mens franske Wilfried Happio tok tredjeplassen med 48,13.

– Det er en opplevelse jeg vil ta med meg for alltid. Det er alltid magisk på Bislett, men dobbelt så gøy når det går slik, sier Warholm.

Warholm satte verdensrekord under Bislett Games i 2021 med 46,70 - en rekord han senket til 45,94 da han tok OL-gull samme sommer.

KRUTTSTERK: Karsten Warholm viste muskler på Bislett.

Sterke rivaler som Rai Benjamin (ukjent status, trukket seg fra stevner nylig) og Alison dos Santos (operert menisken, varslet comeback i Diamond League i juli) og Abderrahman Samba (skadet seg under 400 meter hekk i Paris sist helg) var ikke på start.

Tross at sunnmøringen fikk med seg et EM-gull ble 2022 en nedtur, der store deler av sesongen ble ødelagt av en skade i baksiden av låret under det første løpet. Han mistet blant annet Bislett Games.

– Jeg hadde så sorg da jeg ikke kunne delta på Bislett i fjor. Det er så deilig å være tilbake. Man kan ikke be om så mye mer enn det her, sier Warholm.

Men siden i fjor høst har han fått trent jevnt og bra, og signalene er at det har gått fort på trening. Han er bekreftet klar for Diamond League-stevnet i Stockholm 2. juli. VM i Budapest i august er sesongens store mål.

PS! Tidligere torsdag slo Håvard Ingvaldsen rekorden til Warholm på 400 meter flatt.