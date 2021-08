Derfor valgte den bergenske OL-stjernen å få barn tidlig. – Veldig glad jeg gjorde det.

Norske kvinner er i snitt 30 år før de får sitt første barn. Stine Skogrand er profesjonell håndballspiller, men valgte annerledes.

– For min del har jeg tenkt at det kan forlenge karrieren min om jeg får barn når jeg er aktiv og relativt ung, sier Stine Skogrand.

Nå nettopp

Tokyo: Brakkesyken truer med å overmanne både den ene og den andre som befinner seg i OL-boblen i nedstengte Tokyo. Det å ha familie på hjemmebane er både en trøst og grunnlag for ekstra savn.

– Det er vanskeligere å reise bort når han er større og skjønner hva som skjer, sier Stine Skogrand (28).

«Han», som hun refererer til, er vesle Adam på to år. Sønnen var med til Japan for to år siden. Da hadde bergenseren akkurat kommet tilbake etter fødsel og deltok i VM her i 2019.

Denne gangen er sønnen hjemme.

Skogrand spiller nå en sentral rolle på det norske håndballandslaget som er favoritter til å ta OL-gull.

Hjelp fra besteforeldre

For to år siden, da hun var 26 år, ble hun mor. Fire år yngre enn snittet for norske kvinner, som nå er 29,9 år. For en idrettsutøver er det kanskje enda vanskeligere enn for mange andre å kombinere karriere og familieliv, men Skogrand har klart å balansere de to.

Hun er sammen med håndballspiller Eivind Tangen, også han bergenser. De to spiller begge for klubber i Danmark, mens sønnen Adam går i barnehage.

Når idrettskarrieren blir for hektisk, drar besterforeldrene gjerne over Skagerrak for å være barnevakt.

– Det hadde kanskje ikke gått å bli foreldre som to profesjonelle håndballspillere uten så mange gode mennesker rundt oss, sier Skogrand.

Stine Skogrand forteller at moren har vært med og passet sønnen Adam både på treningsleir og andre turer.

Fort tilbake etter fødsel

Da hun var gravid, sluttet hun å spille kamper tre måneder ut i svangerskapet. To-tre måneder etter fødselen var hun tilbake igjen. Slik sett fikk hun en omvendt permisjonsperiode sammenliknet med mange andre.

– For min del har jeg tenkt at det kan forlenge karrieren min om jeg får barn når jeg er aktiv og relativt ung. Det er kanskje lettere å komme tilbake når du er 26–27 enn når du er over 30, sier Skogrand.

Mens snittalderen for kvinners første fødsel er 29,9 er den 32,1 for menn.

– Man vet jo ikke hvor lett det er å få barn, og sjansene minker etter hvert som man blir eldre. Jeg er veldig glad jeg gjorde det på denne måten, sier Skogrand.

Yoyogi stadion har plass til 10.000 tilskuere. – Det hadde vært en sinnssykt fet opplevelse med tilskuere, men så lenge vi får spille OL går det bra, sier Stine Skogrand.

Sterkere etter fødsel

Norge har vunnet sin gruppe i håndballturneringen før den siste gruppespillkampen mot Japan. Snart venter cupspill.

I lett japansk regn forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson at han opplever mange spillere som sterkere etter de har fått barn.

– Det er livserfaring og at kroppen bygger seg opp etter fødsel. Stine er ikke noe unntak, sier suksesstreneren.

Han kaller Skogrand for «ekstremt sterk fysisk» og peker på to forutsetninger for å kombinere familieliv og en idrettskarriere.

– Det ene er at du er ekstremt indre motivert for å greie det. Det andre er at du har familien på lag, sier Hergeirsson.

– Stine er viktig for oss, spesielt i en tropp med bare 14 spillere siden hun kan spille to posisjoner (bak og kant), sier Thorir Hergeirsson om Stine Skogrand.

Inne i Yoyogi stadion, som opprinnelig ble bygget til Tokyo-OL i 1964, har Norge akkurat slått verdensmester Nederland og ser ut som de gullfavorittene de er.

Tertnes-trener Tore Johannessen kjenner godt til Skogrand fra tiden hennes i bergenshåndballen. Han trekker først og fremst frem evnene som tøff forsvarsspiller.

– Stine er en av de få vi har hatt i Tertnes som er helt «der oppe». Hun letter arbeidet for en trener fordi hun gir maks alltid. Hun er en rollemodell, sier Johannessen.

Skogrand, som har bakgrunn fra Fyllingen og Tertnes, kalles en «lagspiller med stor L» av landslagssjefen.

– Hun er en sentral og viktig brikke som får puslespillet til å gå opp for oss, sier Hergeirsson.