Knetrøbbel for Isene: – Det er lett å skylde på

TOKYO (Aftenposten): Ola Stunes Isene kom seg til finalen i diskos. Bedre enn forventet, og et trøblete kne har gjort sesongen vanskelig.

Ola Stunes Isene nektet å være skuffet selv om det ble en sisteplass i OL-finalen i diskos.

6 minutter siden

– Nei, jeg er ikke skuffet. Jeg gikk inn i dette mesterskapet som en som ikke var god nok til å kaste finale. Sesongen har vært preget av et kne som ikke har vært helt bra, sier han.

Samtidig vil han ikke bortforklare at han ble sist i finalen med 61.18. For svenskene derimot ble det en jubelkveld på den tomme arenaen. Daniel Ståhl vant som forventet. Men det var ikke like forventet at Simon Pettersson skulle følge opp med sølv.

Ola Stunes Isene slo internasjonalt gjennom i 2019. Han var på vei mot verdenstoppen, men veien har vært ganske lang.

Måtte flytte hjem

For tre år siden sto han i full jobb. Det var dårlig med inntekter. Resultatene var ikke helt som de skulle. Men han fant fort ut at han ikke kunne være lagerarbeider og diskoskaster i verdenstoppen samtidig.

Han tok et valg. Det ble diskos. Han flyttet hjem til mor og far i Lier. Mindre utgifter og mer tid til trening. Det ga resultater.

Året etter var han rangert som nummer syv i verden. I Doha kastet han seg også til finale og var nær medalje. Han fikk en 6. plass og var bare 54 centimeter unna.

Plutselig tjente han såpass godt på sporten at han kunne flytte ut igjen.

Men det siste året har det buttet imot.

– Det er lett å skylde på kneet. Men det har ført til at det har gått gradvis nedover, sier han.

Han var ranket som nummer seks-syv i verden for to år siden. Nå har han falt til en 11. plass.

Ola Stunes Isene.

Nyter OL

Det kneet har hemmet ham på trening selv om han synes han får det bedre til hjemme på gården i Lien, uten press, enn i konkurranser. Men nå er han klar på at en sisteplass i OL-finalen er til å leve med.

– Jeg er i OL og er i finalen. Det er derfor jeg ikke er skuffet. Jeg var tom i dag og følte at jeg ikke hadde mer å gi. Det var bare å nyte opplevelsen, sa han før han forsvant.

Nå har knappe to døgn i Ol-landsbyen før han reiser hjem.

– Da skal jeg nyte det å være her uten press, sier han og smiler trolig bak munnbindet.