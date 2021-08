Sport OL 2021 Dette er Warholms gull-kollektiv

TOKYO (Aftenposten): Det er aldri «jeg». Det er alltid «vi» når Karsten Warholm snakker. Han mener det ikke hadde vært mulig å ta OL-gull og sette verdensrekord uten gjengen han henger sammen med i tykt og tynt.

4. aug. 2021 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Dagen derpå er det nok et pressetreff med den olympiske mesteren og verdensrekordholderen. Like blid, like imøtekommende, stiller han opp.

Festen etter løpet som har satt spor i idrettshistorien, ble beskjedent feiret. Den store festen får vente til han kommer hjem. Fredag setter han seg på flyet fra Tokyo med Oslo som mål.

Med seg på pressekonferansen har han to av sine trofaste lagkamerater, Amalie Iuel og Leif Olav Alnes. Han har en liten sammensveiset gjeng som nå er berømt for høy kvalitet på trening og administrasjon. Og full av godt humør.

45,94, verdensrekord og olympisk gull uten denne faste gjengen?

Hadde ikke vært mulig, mener Karsten Warholm. Her forklarer han hvorfor.