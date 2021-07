Duestad kan ta OLs første gull: – Det beste en norsk skytter har prestert noen gang

Jeanette Hegg Duestad (22) fra Fron vant kvalifiseringen i 10 meter luftrifle i OL. Hun kan bli OLs første gullvinner senere i natt. Jenny Stene (23) røk ut.

Jeanette Hegg Duestad vant kvalifiseringen i 10 meter luftrifle i OL i Tokyo. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

6 minutter siden

Skytebanen i Tokyo der kvinnenes 10 meter luftrifle skal avgjøres.

Øvelsen er den første det blir delt ut medaljer i under Tokyo-lekene, og det kan bli en 22-åring fra Fon i Tønsberg som tar OLs første gullmedalje. Finalen starter klokken 3.45, og ut fra kvalifiseringen å dømme må Duestad finne seg i et visst favorittstempel der.

– Dette er stort. Det er nok det beste en norsk skytter noen gang har prestert, sier sportssjef i skytterforbundet Tor Idar Aune til NTB.

– Det er så enkelt som at hvis Jeanette holder seg i den sonen, så er det ingen som slår henne, sier sportssjefen.

Suveren kvalifisering

Han minner om at den som vinner kvalifiseringen fort kan ende sist i finalen i en så tett sport som skyting, men sier samtidig at det kan være lurt for medaljelystne nordmenn å stå opp og få med seg finalen.

Duestad skjøt seg helt opp i toppen allerede på første skudd, da hun noterte 10,7 poeng. Det ble ikke så langt fra snittet hennes totalt, som etter seks serier endte på 10,548 poeng. Til sammen fikk Duestad 632,9 poeng i kvalifiseringen, 1,1 poeng bak kvalifiseringsverdensrekorden til kineseren Ruozhu Zhao. Summen er europarekord, som Jenny Stene hadde tidligere.

Nest best var koreanske Heemon Park med 631,7 poeng.

Den beste serien Duestad leverte var den fjerde, der hun fikk 106,2 poeng. I samtlige serier var Duestad en av de aller beste i feltet, og den dårligste ble den siste på 104,6, der verdensrekorden kanskje glapp.

Dette ble til slutt seriene til Fon-jenta: 105,7-105,8-105,3-106,2-105,3-104,6.

– Hvis ting klaffer, kan jeg nå langt. Men jeg trenger tur på veien. Det er innmari små marginer i denne sporten, og det veldig mange som har trent for dette over lang tid. Jeg forventer at jeg ikke er den eneste som kommer til Tokyo i form, sa Duestad til NTB før lekene startet.

– Vi er i rute

Stene åpnet mer forsiktig, og skjøt seg sakte, men sikkert oppover på listene i sin første serie, før hun mistet kontakten med topp 10. Hun endte med 625,5 poeng og et snitt på 10,425, som holdt til 19.-plass.

Hun falt med det gjennom nåløyet og ble ikke blant de 8 som tok seg videre i heatet på 50 utøvere.

Både Duestad og Stene skal senere i OL skyte 50 meter helmatch.

Sportssjef Tor Idar Aune sier at skytterne kom til OL helt uten resultatmål.

– Jeg tror vi er i rute til Paris i 2024, det er det som er målet vårt. Vi har ingen resultatmål, men har mål om å bli best på alle de elementer som samlet utgjør vår idrett. Og det holder, ser vi, sier Aune.