Nå raser Verstappen mot Hamilton: – Respektløst og usportslig

Max Verstappen (23) endte i dekkstabelen og på sykehus. Lewis Hamilton (36) vant på Silverstone. Nå raser nederlenderen mot den regjerende verdensmesteren.

RIVALER: Lewis Hamilton og Max Verstappen (t.h.) før start på søndagens Grand Prix-løp på Silverstone. Foto: Lars Baron / Pool Getty

9 minutter siden

I en melding på sosiale medier bruker Verstappen harde ord både mot dommerne og mot Hamilton.

De to kjørte i omtrent 280 km/t da de støtte sammen på den første runden av søndagens Grand Prix-løp. Hamilton fikk ti sekunders tidsstraff, men vant likevel løpet på hjemmebane. Verstappen ble ført til sykehus, men slapp heldigvis fra den voldsomme krasjen uten alvorlige skader.

Nå mener Verstappen at Hamilton har opptrådd «respektløst og usportslig».

– Jeg er glad for at jeg har det bra. Jeg er veldig skuffet over å ha blitt slått ut slik. Straffen som ble gitt, hjelper ikke oss og gir ikke rettferdighet for det farlige trekket som Lewis gjorde på banen.

Ti sekunders straff er altfor lite etter Verstappens mening. Han mener at Hamilton også viste manglende respekt for sin rival da han feiret hemningsløst med supporterne på Silverstone.

– Å se på feiringen mens jeg fortsatt er på sykehus er respektløst og usportslig oppførsel, men vi fortsetter, skriver Verstappen.

CHAMPAGNE-SPRUT: Max Verstappen lot seg provosere av Lewis Hamiltons feiring etter løpet. Briten svingte flagget og jublet sammen med fansen på «hjemmebane». Foto: ANDY RAIN / EPA

Lewis Hamilton spurte på teamradioen om hvordan det hadde gått med Verstappen. Etter løpet uttalte han seg på en måte som tydet på at han ikke var klar over at Verstappen hadde blitt fraktet til sykehus.

Red Bull-sjef Christian Horner er alt annet enn fornøyd med Hamilton:

– Max har hatt en krasj som har en virkning på 51G! Hamilton, som syv ganger verdensmester, skulle ikke gjøre en slik bevegelse, sier han til Sky om Hamiltons forsøk på å kjøre forbi Verstappen.

– Det beste for oss i dag er at Max ikke ble skadet.

Horner uttaler sarkastisk:

– Jeg håper Lewis er veldig fornøyd med seg selv. Han kom med ett hjul på innsiden i en sving der du vet at du ikke skal gjøre det. Han var ikke en gang i ledelsen i den svingen. Det er en av de raskeste svingene i hele mesterskapet, Lewis har mer enn nok erfaring til å vite at det er uakseptabelt.

Og Red Bull-sjefen gir seg ikke med det:

– Jeg er bare skuffet over at en fører av hans kaliber kan gjøre noe slikt. Det er farlig, det ser desperat ut. For meg er det en hul seier.

Mercedes-sjefen Toto Wolff forsvarer i et intervju med Sky Lewis Hamilton:

– Det trengs alltid to til en tango, og disse to gir ikke hverandre en centimeter, det er en høyhastighetssving, og disse tingene er ekle å se på, men det er klare regler.

Wolff mener altså at begge førerne bidro til hendelsen:

– En ulykke involverer to førere, sier han.

Lewis Hamilton selv var etter seieren klar på at han ikke var enig i straffen, som gjorde at han måtte stå stille i ti sekunder da han skulle skifte dekk.

– Jeg ga ham plass, er Mercedes-førerens versjon.

– Max var veldig aggressiv, og jeg lå rett ved siden av ham.

Seieren betyr at den regjerende mesteren kuttet kraftig inn på Verstappens ledelse i VM-sammendraget. Verstappen har 185 poeng mot Hamiltons 177.