Fjernet treningsavgift: – Dette er et sted for alle

LILLESTRØM (VG) For at ingen skal falle utenfor har fotballklubben Dalen IL fjernet hele treningsavgiften for alle medlemmer i 2023.

GUTTER 11: (f.v.) Oliver Meier (10), Felix Dahl Helgesen (10), Oliver Svendsrud (11), Thomas Solvang (10), Martin Berger (9), Viljar Andreas Bjerknes Braadland (9), Isaac Asencio Gonzales (9) og Joakim Steinberg Klint-Pedersen (10) fra Dalen IL.





24.04.2023 11:34

– Dette er et sted for alle, sånn at alle hører til. Der det er vilje er det en vei, sier Yvonne Mathiesen.

Klubben hennes har tatt grep etter at mange klubber og lag i norsk breddeidrett har hatt et stort frafall under- og etter pandemiårene.

Mathiesen har selv barn i Dalen IL og forteller at de allerede merker konsekvensene av prisreduksjonen i klubben:

– Selvfølgelig har det en effekt. Foreldre og barn som trener hos oss sparer 1.500 kroner i 2023. Vi vet at flere har det tøft nå, og mange har allerede kommet til oss på grunn av redusert kostnad, sier hun til VG.

GENERASJONSKLUBB: Yvonne Mathiesen vokste selv opp i Dalen IL. Nå har sønnen Thomas Solvang blitt med på laget.

Hun mener idretten er en viktig, sosial arena for inkludering. Der skal alle bli sett og hørt.

14 nye medlemmer

Vegard Nomerstad er sportslig leder i klubben, og forteller at de i første omgang har fjernet treningsavgiften som et årsprosjekt etter et forslag fra en ildsjel i klubben.

– Ordningen gjelder både for barna og de voksne som spiller på dame- og herrelaget. Vi gjør dette for å se om det trekker folk til idretten.

– Vi har allerede fått 14 nye medlemmer etter at treningsavgiften ble fjernet. Dalen IL er et viktig samlingspunkt for bygda, sånn at vi har et sted man kan skli rett inn i, sier han.

Vegard Nomerstad er sportslig leder for Dalen IL.

Møtes på banen

Flere av medlemmene på Dalen ILs Gutter 11-lag forteller at fotballen er en viktig del av det sosiale samværet deres.

Oliver Meier (10) som flyttet til Gan fra Steinkjer for seks måneder siden sier at det å få venner på nytt sted har vært en enkel prosess. Han sier at han henger med de samme folkene på banen og på skolen.

Det bekrefter kompisen Oliver Fagerborg Svendsrud (11):

– Når vi henger utenfor trening, spiller vi ofte fotball sammen, sier han.

fullskjerm neste REDNING: Felix Dahl Helgesen (10) er keeper på Dalen IL. Her hiver han seg mot ballen for å redde et skudd fra lagkamerat Oliver Fagervold Svendsrud (11). 1 av 4 Foto: Frode Hansen / VG

Fakta Frafall i idretten Ifølge et studie utført av Ungdata har 60 prosent av alle som en eller annen gang har vært med i ungdomsidretten, sluttet før de nærmer seg slutten av tenårene. Frafallet skjer på ulike tidspunkter, men allerede i 8. klasse har rundt en av ti av de aktive sluttet.

Dette viser at en god del dropper ut av idretten like etter at de gjør sine første erfaringer med ungdomsidrett.

Samme studie viser også at hva slags holdninger foreldrene har, og hvilken posisjon idretten har hjemme, betyr svært mye for om ungdom selv er aktive i organisert idrett eller ikke.

Blant de som opplever at idrett ikke er så viktig i familien, deltar mindre enn 10 prosent i et idrettslag. Blant de som hjemmefra opplever at idrett har stor betydning, deltar sju ganger så mange – rundt 70 prosent.

(Kilder: UngData, OsloMet) Vis mer

Stort gap

Ifølge en undersøkelse utført av Sparebank 1, svarer 20 prosent at de har tatt barna ut av idrett på grunn av kostnader.

Ifølge tall fra Oslo economics, Norges idrettshøgskole og Kulturdepartementet er det stort kostnadsgap mellom forskjellige barneidretter.

De har sett på hvor mye det koster å delta i forskjellige idretter med utgangspunkt i en person på ni og 15 år. I tillegg svarer fire av ti at de opplever utstyrspress.

Ifølge tallene er alpint og ishockey de dyreste idrettene, med en årlig prislapp på cirka 45.000 og 25.000 kroner.

I andre enden av skalaen finner vi gym, taekwondo og friidrett, der den årlige prislappen ligger mellom 4.200 og 5.000 kroner.