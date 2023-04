Tennisstjerne langer ut mot rival: – En av verdens mest usportslige spillere

Alexander Zverev var ikke nådig i sin omtale av Daniil Medvedev etter å ha tapt for russeren i åttedelsfinalen i Monte Carlo Masters.

Daniil Medvedev får krass kritikk for å være usportslig.

14.04.2023 10:48

I en spennende kamp tapte Zverev i tiebreak etter å ha vunnet det første settet. Han var tydelig frustrert over Medvedevs oppførsel underveis i oppgjøret.

– Han er en av verdens mest usportslige spillere. Jeg tar rettferdighet og sportsånd veldig, veldig på alvor. Dessverre har han ikke noe av det, sier Zverev til tyske Sky.

Tyskeren hevder at Medvedev brukte skitne triks for å holde seg inne i kampen. Da Zverev ledet 5-4 i annet sett, vakte russeren oppsikt ved å fjerne en av stengene som holder nettet oppe og kaste den på bakken. Det fikk han ingen advarsel for fra dommerne.

– Han prøver seg på alt mulig når han ligger under. Som en utøver skuffer det meg skikkelig. Det var flere øyeblikk der han gjorde slikt når han hadde følelsen av at jeg spilte bedre, hevder Zverev og fortsetter:

– Du kan selvfølgelig si at det ikke burde distrahere meg. Og det er også min feil. Men likevel synes jeg at rettferdighet alltid bør være en del av sporten.