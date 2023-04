Ruud klikket underveis i kamp – røk ut av turnering mot nummer 100 i verden

(Jan-Lennard Struff - Casper Ruud 6–1, 7–6) Casper Ruud (24) klarte aldri å hamle opp med sin tyske motstander og er ute av Monte-Carlo Masters allerede i tredje runde. Underveis var frustrasjonen enorm hos nordmannen.

13.04.2023 12:51 Oppdatert 13.04.2023 13:50

TV-bilder på Discovery+ etter kampen viste hvordan Ruud med hånden hamrer løs på benken han sitter på i en av pausene mot tyske Jan-Lennard Struff, rangert som nummer 100 i verden.

Programleder Susanne Wergeland påpekte overfor ekspertene Dorthea Faa-Hviding og Øivind Sørvald at frustrasjonen hos nordmannen var stor underveis i kampen.

Hun spurte hvordan Ruud skal komme seg på et annet sted mentalt og viste til at kroppsspråket tyder på at noe plager ham.

– Du må jobbe på alle områder. Du kan ikke si «flytt beina» eller «tenk positivt», men du må jobbe på alle områder, sier Sørvald og fortsetter:

SLET STORT: Casper Ruud, her under torsdagens kamp i Monte-Carlo Masters mot Jan-Lennard Struff.

– Det viktige er å komme tilbake med våpnene han har bygget tennisen sin på siden han var tolv år, og hvordan det er å ikke slå feil «forehand» og slå vinnere.

Han trakk frem pappa Christian og andre i Ruuds team som har fått litt å tenke på.

– Han må jobbe med det tekniske, jobbe med pust, hvordan få energien opp tidligere i en kamp, sier Sørvald, som understreker at det norske tennis-esset har god tid og snaue to uker på å bli klar før nok en ATP 1000-turnering i Madrid.

Turneringen som pågår i disse dager i Monte Carlo ser du på Discovery+.

Celebert besøk på tribunen

Ruud kommer riktignok fra en turneringsseier i Portugal sist helg. Som toppseedet spiller gikk han rett inn i andre runde i turneringen i Monte Carlo denne uken. Han slo Botic van de Zandschulp onsdag, men kom altså til kort mot Struff torsdag.

Selv om Ruud er rangert som nummer fire i verden og i denne turneringen spilte på sitt favorittunderlag, nemlig grus.

Torsdag ble det første settet et mareritt fra nordmannens ståsted. Han kom dårlig ut i det andre, men kjempet seg tilbake og sikret «tie break». Der kom Ruud likevel til kort og 32 år gamle Struff tok seg til kvartfinalen i ATP1000-turneringen.

Monte Carlo trekker ikke bare til seg store tennisnavn denne uken, men også store kjendiser. Denne torsdagen var ikke noe unntak, da den tidligere friidrettsstjernen Usain Bolt i solsteken satt og bivånet hele Ruuds kamp fra tribuneplass.

Les også Ruud fristes ikke nok av rivalenes luksus-hjem: – Bra nok i Norge

CELEBERT TENNIS-BESØK: Usain Bolt var på plass under Casper Ruuds 3. runde-kamp i Monte-Carlo Masters torsdag. Like bak den tidligere friidrettsstjernen satt supermodellene Izabel Goulart og Cindy Bruna.

Der Struff jublet for seieren, var Ruud i den andre enden av følelsesskalaen.

24-åringen fra Snarøya var tydelig skuffet over resultatet da han forlot arenaen, men løftet armen og takket publikum for støtten underveis.

– Han er ikke der han skal være

I Eurosports studio var ikke ekspertene veldig imponert over nordmannens innsats.

Dorthea Faa-Hviding mente det tok altfor lang tid før Ruud kom opp på et ordentlig nivå og god nok intensitet.

– Jeg er imponert over opphentingen (i det andre settet) til Casper. Der er han mer som han skal være. Men en skuffende prestasjon, sier hun.

Senere sa hun:

– Han er ikke der han skal være i intensitet eller tennismessig.

PS: Et kjent tennisnavn, nemlig den danske unggutten Holger Rune (19), gikk rett til kvartfinalen i Monte Carlo-turneringen i tennis uten å entre banen. Det skyldes at italieneren Matteo Berrettini er skadd og måtte trekke seg fra torsdagens kamp i 3. runde.