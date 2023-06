Avslører nært vennskap: – Det er utrolig mye humor og latter

Fredag kan Casper Ruud (24) ta seg til karrierens tredje Grand Slam-finale. John Arne Riise (42) følger spent med hjemmefra.

GODE KOMPISER: Casper Ruud og John Arne Riise. Vis mer

Duoen har nemlig utviklet et tett vennskap i kraft av å være to av Norges mest omtalte idrettsprofiler.

Da Casper Ruud ble spurt av Eurosport om hvilken Champions League-vinner han henter mest inspirasjon av, dro han Riises navn opp av hatten.

– Han er en veldig artig fyr. Jeg har spilt golf med ham noen ganger, han er alltid veldig positiv. Jeg har ikke nødvendigvis kunnet hente så mye fra fotballen hans til min tennis, men han er en fin fyr tvers gjennom og han plasserte Norge på kartet da han vant tilbake i tiden, sier Ruud.

STORKAMP: Fredag kveld møter Casper Ruud tyske Alexander Zverev i semifinalen i French Open. Hvis nordmannen vinner, vil han spille finale i Grand Slam-turneringen for andre på rad.

– Utrolig kult. Jeg er jo tennis- og ikke minst Casper-fan. At en av verdens beste tennisspillere sier dette, er jo utrolig gøy. Man blir jo stolt over det man har gjort i sin karriere, sier Riise til VG.

Den nåværende Avaldsnes-helten sier at vennskapet med Ruud handler mye om respekt for hverandres karrierer.

– Han er jo midt i en ellevill karriere. Min er over som spiller, men i gang som trener. Vi vet begge hva som kreves for å bli best, så når vi møtes, spesielt på golfbanen, vet vi at dette er vårt fristed hvor vi kan slappe av, senke skuldrene og konkurrere på helt andre premisser, sier Riise.

42-åringen kan røpe at de er ganske jevngode på golfbanen og at de begge besitter et solid temperament.

– Det er utrolig mye humor og latter, sier Riise.

– Som person er han veldig gøy å være rundt. Han tar seg tid til alle, er avslappet og en helt vanlig person. Det er alltid moro å snakke om ulike karrierer, fortsetter Riise.

GOLFENTUSIASTER: Både John Arne Riise og Casper Ruud tilbringer mye av fritiden på golfbanen. Her er Riise under veldedighetsturneringen Wright Invitational.

Den tidligere landslagsstjernen har fulgt Ruuds karriere siden Snarøya-mannen spilte Challenger-turneringer, altså på nivået under ATP der han nå konkurrerer helt i toppen.

Riise sier at han ser «stort sett alle matchene» til Ruud.

– Det er mye som imponerer meg ved Casper: Fokuset, seriøsiteten og mentaliteten til å jobbe knallhardt. Ydmykheten, roen og at han sjelden klikker på banen. Han er jo et enormt talent som kommer til å være med på å dominere tennisen i mange år fremover, sier Riise.

Og nå er spørsmålet om Ruud kan ta sin første Grand Slam-tittel. Fredag spiller han i semifinalen mot Alexander Zverev i French Open.

Går han videre, venter enten Novak Djokovic eller Carlos Alcaraz i finalen på søndag. Det kan i så fall bli Ruuds tredje Grand Slam-finale: De to første endte med tap mot Rafael Nadal og nevnte Alcaraz.