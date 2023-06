Adressa viser ny breddekamp: – Vi mobiliserer det vi kan

– Jeg håper tribunen blir smekkfull og at det står fullt av folk rundt banen, sier styreleder i Hitra FK, Kjersti Rønningen.

Kjersti Rønningen er leder i Hitra fotballklubb. Lørdag 17. juni inviterer hun publikumskamp mot Ørland.

15.06.2023 10:52

Lørdag 17. juni er hun vertinne til den neste Adressa-sendte breddekampen: Hitra – Ørland i 4. divisjon.

– Vi håper på en god kamp. Lagene er jo ikke så langt unna hverandre på tabellen, forklarer Rønningen.

Sendestart er lørdag klokken 15.45, og starter med rapporter fra indre bane. Selve oppgjøret kommenteres av journalist Petter Rasmus. Kampen vil kun være tilgjengelig for Adresseavisens abonnenter.

Her håper Kjersti Rønningen på stinn brakke og fotballfest.

Publikumskamp

For anledningen inviterer Hitra til de det har valgt å kalle «publikumskampen».

– Vi oppfordrer flest mulig hitter- og frøyværinger til å komme på den kampen. Vi kommer til å premiere det laget eller den klubben som lager best og mest liv på tribunen, sier fotballederen.

Rønningen forklarer videre at det normalt er rundt 70 tilskuere på herrelagets hjemmekamper, men at de har hatt 300 på de best besøkte lokaloppgjørene.

– Vi satser selvfølgelig på at det blir fullsatt tribune og håper at vi kan få til et enda høyere tall.

Les også Flere klubber reagerer på kretsens avgjørelse: – Tåpelig

Håper på bortesupportere

Leder i Ørland BK, Torhild Saltvik Aarbergsbotten, tror mange vil følge lørdagens kamp.

– Vi har generelt god oppslutning med publikum rundt seniorlaget, og håper selvsagt at noen av de ivrigste tar turen for å heie de fram på Hitra, sier hun.

Samtidig erkjenner Aarbergsbotten at reiseveien nok kan sette en stopper for mange.

– At det blir vist på nett synes jeg er kjempemessig. Jeg følger meg trygg på at ganske mange ørlendinger vil se sendingen.

– Mye som skjer

For de som tar turen til Hitra Idrettspark lover Rønningen en god opplevelse. Blant annet fordi det vil være siste hjemmekamp før kunstgressdekket skal byttes ut med nytt.

– Derfor ønsker vi å markere det litt før det skal fjernes. Jeg vet også at noen sponsorer skal være med å skape liv i pausen. Det blir mye som skjer her på lørdag, gliser Hitra-lederen.

Over 500 tilskuere møtte på Elneshøgda stadion da Adressa sist rykket ut til bredden.

– Mange følger med

I mai sendte Adresseavisen 6. divisjonsoppgjøret mellom Helgådal og Markabygda. Den gangen var Kjetil Rekdal med som ekspertkommentator på kampen som trakk over 500 tilskuere.

Nå som Adressa tar breddedekningen til Hitra tror Rønningen at mange vil følge med.

– Vi skal mobilisere det vi kan for at folk kommer på kamp, eller at de i de minste ser sendingen. Jeg vet det er mange som følger med, herrelaget vår er populært.