Strand Larsen og Vetlesen blir ikke med til U21-EM

Jørgen Strand Larsen og Hugo Vetlesen har meldt forfall til U21-landslagets deltakelse i sommerens EM-sluttspill.

Jørgen Strand Larsen blir ikke med til U21-EM.

14.06.2023 10:51

Norges Fotballforbund bekrefter beslutningen på egne nettsider.

Der heter det avgjørelsen er tatt «etter god dialog med alle involverte parter».

– Vi visste at dette kunne bli en situasjon vi måtte håndtere og har vært forberedt på at dette kunne bli utfallet, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Landslagssjefen hadde håpet å få med både Celta Vigo-proffen Strand Larsen og den Club Brugge-aktuelle Glimt-spilleren til EM, men av hensyn til både klubblag, klubbytte og spillernes involvering på det norske A-landslaget, gikk kabalen til slutt ikke opp.

Kunne bli vanskelig

EM for U21 i Romania og Georgia spilles i en periode som ligger utenfor internasjonale datoer. Det medfører at uttaket er mer komplisert.

Her vil også flere lag enn Norge merke konsekvensene av tidspunktet EM arrangeres på.

– Vi har hele tiden visst til at det kunne bli vanskelig for både Vetlesen og Strand Larsen, og nettopp derfor tok vi allerede 31. mai ut to reserver som er med hos her på treningsoppholdet i Østerrike. Selv om alle parter har de samme ønskene, er det ikke alltid man kommer i mål, sier Smerud.

– Jørgen og Hugo er spillere som både har fortjent å være med i EM, og spillertyper med kvaliteter som laget hadde hatt god nytte av – både på og utenfor banen. Nå går denne historiske EM-muligheten til to andre talentfulle og spennende spillere, legger han til.

Reserver klare

Sparta Rotterdams Joshua Kitolano og Seedy Jatta fra Vålerenga har hele tiden vært reserver i den norske troppen.

– Når en dør lukkes, åpnes en annen. Denne endringen medfører at Seedy Jatta og Joshua Kitolano går inn i 23-mannstroppen som skal spille mot Sveits, Italia og Frankrike. Nå får disse to en gyllen anledning til å gripe muligheten og vise hva det bor i dem når vi nå skal møte noen av Europas beste spillere i deres årgang, sier Smerud.

Norges første kamp i mesterskapet spilles mot Sveits 22. juni, mens Frankrike 25. juni og Italia 28. juni venter i oppgjørene etter. Laget er nå samlet på precamp i Østerrike.