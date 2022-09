Må avlyse

Landslagsløpere var ventet til start i Hommelvik, men arrangøren har ikke økonomi til å gjennomføre rulleskirennet.

Johannes Høsflot Klæbo vant fjorårets utgave etter å ha spurtslått landslagsduoen Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar.

17 minutter siden

– Vi hadde fått på plass en del samarbeidspartnere, men ikke tilstrekkelig nok. Inntektene så langt dekker knapt kostnadene med å arrangere rennet. Det er et stort arrangement med rundt 100 frivillige og en komité som jobber mye. Vi er nødt til å ha en økonomisk trygghet i bunn som er større for å arrangere, slik at vi sikrer overskudd til utvikling og aktivitet i skiavdelingen.

Slik begrunner Terje Sørnes avlysningen av Hommelvik Grand Prix. Han er leder for skiavdelinga i Hommelvik og må nå avlyse rulleskirennet for andre gang på to år. I 2020 satte koronapandemien en stopper for skifesten i tettstedet.