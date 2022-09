Federer om avskjedsbrevet: – Hatt en klump i magen de siste ukene

Tennis-legenden Roger Federer (41) synes det var vanskelig å informere omverden om at han legger opp.

HELT: Roger Federer regnes som en av tidenes tennisspillere og idrettsutøvere. Her etter Wimbledon-tittelen i 2017.

21. sep. 2022 07:24 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg føler meg bedre igjen. Jeg har hatt en klump i magen de siste to-tre ukene. Jeg utsatte brevet hele tiden. Tony Godsick (agenten til Federer) ble nesten gal på grunn av meg. Å skrive brevet tok mye emosjonell energi, spesielt dagen før og morgenen for kunngjøringen da jeg begynte å informere enkelte, sier Federer intervju med den sveitsiske avisen Blick.

Fakta Roger Federer * Alder: 41 år (født 8. august 1981). * Nasjon: Sveits. * Seirer i Grand Slam-turneringer: 20 (den siste i Australian Open i 2018). * Uker som verdensener på ATP-rankingen: 310. * Aktuell: Meddelte torsdag at han gir seg med tennis på toppnivå senere i høst. Vis mer

Avgjørelsen om å gi seg ble tatt dager etter han besøkte Wimbledon-turneringen han er kongen av, men som han ikke kunne spille i år på grunn av kneskade. Under besøket sa Federer «vi ses neste år». På den tiden trodde han det, men kneet ble ikke bedre de neste ukene og håpet svant. Sveitseren kaller de siste årene tøffe.

I sommer pratet han og kona Mirka knapt om valget. Torsdag sist uke delte han avgjørelsen i sosiale medier. Avskjedsbrevet skrev 41-åringen om 25 ganger i løpet av to uker.

STJERNEBESØK: Roger Federer kunne ikke spille Wimbledon i år på grunn av kneskaden, men ble hyllet av publikum under et besøk. Kort tid etterpå tok han avgjørelsen om å legge opp.

– Det var veldig emosjonelt da jeg sa til meg selv: «Det er over, jeg skjønner det». Jeg visste at det var den eneste riktige avgjørelsen. Etter det gikk det uker uten at jeg tenkte så mye på det, før jeg for omtrent tre uker siden begynte å se nærmere på det. Til slutt klarte jeg ikke å flykte fra det lenger, det var litt stressende.

For å ikke ta all oppmerksomhet bort fra selve turneringen, bestemte Federer å sende ut meldingen i god tid i forveien. Han tok også hensyn til dronning Elizabeth av Storbritannias død, hun ble gravlagt mandag.

– Jeg prøvde å ta hensyn til alt. Dronningens død, om jeg kunne kunngjøre det på dette tidspunktet eller vente til etter begravelsen. Det stresset meg fordi jeg ønsket å gjøre det rette. På et tidspunkt ønsket jeg å kunngjøre det enda tidligere for å avlaste trykket.

Avskjedsturneringen blir i London under Laver Cup fredag til søndag, hvor også Norges tennisstjerne Casper Ruud deltar. Federer vil kun spille double fredag kveld, kroppen er ikke god nok til å spille single. Makkeren er ikke klar, men han ønsker å spille med Rafael Nadal, den største rivalen gjennom mange år.

Fakta Laver Cup

Laver Cup spilles i år for femte gang i London. Lagturneringen varer fra fredag til søndag og består av et lag fra Europa mot et verdenslag. I tillegg til Federer og spanske Nadal utgjør Casper Ruud, Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Hellas) og Andy Murray (Storbritannia) den europeiske troppen. På verdenslaget stiller Felix Auger-Aliassime (Canada), Diego Schwartzman (Argentina), Alex de Minaur (Australia) og amerikanere Taylor Fritz, Frances Tiafoe og Jack Sock. Vis mer

– Kanskje kan jeg spille double med Rafa. Det ville vært en kjempedrøm, sier Federer ifølge SDA.

Sveitseren kaller de siste årene tøffe. Han har vært gjennom tre operasjoner i det høyre kneet siden 2020 og har ikke spilt kamper i 2022. Federer har 20 Grand Slam-titler på merittlista og var verdensener i 310 uker.