Voldsomme supporteropptøyer i Napoli foran mesterligakamp

Opprørspoliti i Napoli har måttet bruke tåregass mot fotballsupportere som lager bråk foran mesterligakampen mellom Napoli og Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt-supportere havnet i kraftig sammenstøt med politiet i Napoli

15.03.2023 20:53

Ifølge lokalavisen Il Mattino og andre italienske medier er det spenning i sentrum av byen etter at anslagsvis 600 Eintracht-supportere har tatt turen til Napoli mot lokale myndigheters vilje.

Det ble satt fyr på minst én politibil, og en rekke andre biler skal være skadet som følge av supporterbråket. Storavisen Gazzetta dello Sport rapporterer at 800 politibetjenter er plassert ut for å sørge for at Eintracht- og Napoli-supportere ikke barker sammen.

Utover onsdagen dukket det opp bilder og videoer i sosiale medier av flere stygge scener og sammenstøt mellom politi og supportere.

Napoli-supportere angriper en buss med Eintracht Frankfurt-supportere med flasker, slag og spark.

Eintracht-fansen skal ha fått selskap av supportere av Napoli-rivalen Atalanta, og sammen har de over flere timer kastet alt fra stein og flasker til stoler, søppeldunker og fyrverkeri mot politiet.

Eintracht Frankfurts lagbuss ble dessuten angrepet av illsinte Napoli-supportere da den kjørte mot stadion i byen onsdag kveld.

Tyske fotballsupportere satte fyr på en politibil.

Upopulær utestengning

Italias innenriksdepartement har før kampen nektet Napoli å selge billetter til innbyggere i Frankfurt som følge av scenene som utspilte seg da lagene møttes i i den tyske byen i februar.

Da ble 36 personer pågrepet av politiet etter å ha vært involvert i slåsskamper mellom supportergrupperingene.

Om lag 400 Eintracht-supportere skal ha ankommet Napoli tirsdag kveld til tross for at de ikke får være på stadion. Tyskerne har i utgangspunktet rett til 2400 bortebilletter til kampen.

Et kommunalt busselskap har satt opp busser for å frakte de tyske fotballtilhengerne trygt tilbake til hotellene sine, men Eintracht-fansen nektet lenge å gå om bord, skriver Il Mattino.

Da supporterne først kom seg på bussene, ble de angrepet av angivelige Napoli-tilhengere med slag, spark og flaskekasting.

Fordømmelse

Lokalt politi bekrefter overfor nyhetsbyrået Ansa at personer fra begge lags supportergrupperinger har deltatt i opptøyene.

– Ødeleggelsene av vårt historiske bysentrum er uakseptable. Vi fordømmer på aller sterkeste vis disse ufattelige handlingene, uavhengig av hvem som er ansvarlige for dem, uttaler Napolis ordfører Gaetano Manfredi.

Napoli leder 2–0 fra det første oppgjøret i mesterligaens åttendedelsfinale og er storfavoritt til å gå videre. Kampstart onsdag kveld er klokken 21.