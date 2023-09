Brudd for Bendtner: – Ikke noe ondt blod

Nicklas Bendtner (35) og Clara Wahlqvist (24) går hver til sitt. Det bekrefter modellen på sin Instagram-profil.

SINGEL: Nicklas Bendtner. Her fotografert i København i mars 2023 da Danmark tok i mot Finland. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 14:40 | Oppdatert: 27.09.2023 17:16

Den svenske modellen bekrefter på Instagram at de to gjør det slutt etter rundt to år som kjærester.

– Jeg kan bekrefte at jeg og Nicklas veldig nylig har gjort det slutt. Det er ikke noe ondt blod mellom oss. Vi ønsker bare veldig forskjellige ting, skriver Wahlqvist på Instagram til hennes 50.000 følgere.

Svenske Wahlqvist jobber som modell og er bosatt i København.

Bendtner var tidligere sammen med den danske sammen med den danske modellen Philine Pi Roepstorff (31). De flyttet fra hverandre tidlig i 2021.

Bendtner la opp som fotballspiller for to år siden. Dansken har blant annet spilt for Arsenal, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og FC København.