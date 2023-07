Martinius Stenshorne i dramatisk krasj: – Vi drar på sykehus nå

Norske Martinius Stenshorne (17) var involvert i en dramatisk krasj ved målpassering i sitt formel-løp søndag - men gikk selv ut av vraket.

Stenshorne gikk i murveggen i en intens kamp om 3. plass med meksikanske Santiago Ramos i løpet på Mugello-banen i Italia.

– Dette var ikke noe hyggelig, sier Viaplay-kommentator Aleksander Wiik på direkten.

– Det er relativt bra, sier pappa Martin Stenshorne til VG på telefon fra Italia.

– Han er mest opptatt av om han klarte å ta 3. plassen! Men ja, det var en kraftig smell.

– Har Martinius skader?

– Han er litt forslått og har vondt i ei hånd, så for sikkerhets skyld tar vi en tur på sykehus nå. Det kan jo hende at det er et brudd. Vi får se.

Nordmannen gikk ut av bilen på egne bein, men det kunne virke som om han hadde smerter.

Det var nettopp i denne Formel-serien at det for en uke siden var en dødsulykke. Det 18 år gamle nederlandske talentet Dilano van 't Hoff mistet livet. Stenshorne kjørte det samme løpet, men ante ingenting før etter at løpet var over.

Martinius Stenshorne vant lørdag det første løpet av helgens runde i mesterskapet, som heter «Formula Regional European Championship by Alpine», og der nordmannen leder sammenlagt.