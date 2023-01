Kilde om rekord-kjæresten Shiffrin: – Jeg er veldig heldig som får være hennes type

Suksessen til verdens heteste par på ski, Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin, vil ingen ende ta.

SUPERPARET: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde, her avbildet etter kvinnenes utforrenn i franske Courchevel forrige sesong.

28.01.2023 13:30 Oppdatert 28.01.2023 15:47

– Hva skal man si? man blir tom for ord etter hvert, sier Kilde til VG.

Lørdag kjørte 30-åringen fra Bærum inn til en annenplass bak sveitsiske Marco Odermatt i super-G-rennet i italienske Cortina. Et par timer senere kjørte Shiffrin ned til seier i slalåmrennet i tsjekkiske Spindleruv.

Seieren var 27-åringens 11. denne sesongen og hennes 85. totalt i verdenscupen.

Etter lørdagens renn er Shiffrin kun én seier bak rekorden til legenden Ingemar Stenmark. Svensken er den mestvinnende alpinisten gjennom tidene, med 86. verdenscupseire. For en snau uke siden passerte hun landskvinnen Lindsey Vonn, som vant 82. verdenscuprenn i løpet av sin karriere.

– Så lenge hun ønsker å holde på, så ligger det litt i kortene at hun kommer til å klare å ta den. Nå vet man aldri hva som skjer og jeg skal ikke «jinxe» noe, men kortene er veldig i hennes hender. Så får vi se når det skjer, sier Kilde og fortsetter:

– Om det skjer i morgen spiller ingen rolle, om det skjer om to år spiller ingen rolle. Om det skjer i det hele tatt spiller egentlig heller ingen rolle, selv om jeg unner henne alt i verden.

HJEMME: Kilde og Shiffrin på norgesbesøk hjemme hos Kilde på Jar.

Samme har kjæresteparet notert seg for 18. seire så langt denne sesongen. 11 til Shiffrin og syv til Kilde.

– Det er helt latterlig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. For min del har det vært en helt hinsides rå sesong allerede. Med seier i Wengen og Kitzbühel som kanskje topper alt. Antall seire er jo også noe jeg også kjører for. Det er det jeg er keen på, å vinne renn. At det har skjedd syv ganger hittil i år, det er litt «mind blowing» egentlig, oppsummerer Kilde.

I tillegg til å kjøre på ski, og vinne, figurer de to nå i dokumentarserien om Kilde som hadde premiere tidligere denne uken.

– Etter hvert eneste renn får jeg spørsmål om hva jeg sier om Mikaela. Da sier jeg bare at det hun holder på med er historisk, det ser man jo. Men det å faktisk gjøre det er helt spinnvilt, sier Kilde og fortsetter:

– Måten hun gjør det på, måten hun er som person. Det får man også inntrykk av gjennom serien. Hvor ydmyk og lite selvhøytidelig hun er. Når du har vunnet 85 ganger, så skulle man kanskje tro at man mister litt bakkekontakt, men med henne er det ikke antydning til det en gang.

Kilde forteller at tilbakemeldingene på serien har vært positive og at han har inntrykk av at folk setter pris på å blant annet komme tettere på han og kjæresten Shiffrin.

– Dere er superparet med stor s?

– Jeg tror ikke vi forstår det helt selv, begge oss egentlig. For meg er det en helt ny situasjon å være i. For henne, som har hatt sesonger hvor hun har vunnet jeg vet ikke hvor mange ganger, hun vet hvordan det er. Men for meg er det litt sprøtt. At begge to skal ha så mye suksess på en gang er unikt, avslutter fartsfantomet.