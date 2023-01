Shiffrin vant igjen – én seier bak legendarisk rekord

To timer etter at Aleksander Aamodt Kilde suste ned til en annenplass bak Marco Odermatt, var kjæresten Mikaela Shiffrin igjen suveren.

SUVEREN: Mikaela Shiffrin vant igjen, og nærmer seg rekorden til Ingemar Stenmark.

28.01.2023 13:30

Over to slalåmomganger i tsjekkiske Spindleruv var amerikanske Shiffrin best og vant 0,60 sekunder foran tyske Lena Duerr og over sekundet foran sveitsiske Wendy Holdener.

Seieren var 27-åringens 11. denne sesongen, og hennes 85. totalt i verdenscupen. Dermed er hun etter lørdagens renn kun én seier bak rekorden til legenden Ingemar Stenmark.

Svensken er den mestvinnende alpinisten gjennom tidene, med 86. verdenscupseire.

Tidligere denne sesongen, nærmere bestem 24. januar, ble Shiffrin den mestvinnende kvinnelige alpinisten da hun passerte landskvinne Lindsey Vonn. Sistnevnte vant 82. verdenscuprenn i løpet av sin karriere.

Kilde på sin ble nummer to bak sveitsiske Marco Odermatt i super-G-rennet i italienske Cortina tidligere lørdag. Pallplassen var Kildes niende for sesosongen.

Thea Louise Stjernesund ble beste norske alpinist i lørdagens slalåmrenn, på en 20. plass. Mina Fürst Holtmann endte på en 27. plass.