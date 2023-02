Sondre Guttormsen med ny rekord i stavsprang

Sondre Guttormsen imponerte i et stevne i New Mexico, kom seg over 5.90, og satte dermed både personlig rekord og norsk innendørsrekord.

SLÅR REKORDER UKENTLIG: Sondre Guttormsen imponerte igjen natt til søndag.

05.02.2023 03:23 Oppdatert 05.02.2023 06:51

Den nye rekorden ble satt bare en knapp uke siden han selv noterte norgesrekord i Boston med 5.84.

Guttormsen vant stevnet New Mexico Collegiate Invitational, skriver Princeton Track, klubben 23-åringen representerer.

Hoppet er det beste notert noen sinne for det prestisjetunge Princeton Universitetet.