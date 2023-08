Adressa sender begge kampene mot Hearts

RBK er videre i Europa. Kampene mot Hearts ser du på adressa.no!

Avgjørelsen: Leo Cornic har dunket ballen i mål via tverrliggere og avgjort et dramatisk oppgjør på Lerkendal. Vis mer

Vi sender hjemmekampen for våre abonnenter torsdag 10. august. Kampstart er klokken 19.00.

Nå er det også klart at Adresseavisen viser returkampen i Skottland 17. august.

RBK tok seg videre til 3. kvalifiseringsrunde i Conference League på dramatisk vis torsdag kveld, da Leo Cornic (bildet over) var våken på en retur i 2. ekstraomgang.

Nå venter den skotske serie-fireren Hearts i neste runde. Skulle RBK slå ut Hearts over to kamper, venter playoffkamper - så et gruppespill.

Adresseavisen har sikret seg rettighetene til Hearts-kampene sammen med VG, og sender oppgjørene direkte.

Slik så det ut da RBK slo Crusaders 3–2 torsdag kveld: