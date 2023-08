Maalen etter seieren: - Vi blir feige

En glitrende 1. omgang ble avløst av en grå 2. omgang. Det skuffer RBK-treneren.

Svein Maalen under pressekonferansen etter kampen mot Hearts torsdag. Vis mer





Publisert: 10.08.2023 Oppdatert: 10.08.2023 22:41

Rosenborg - Heart of Midlothian 2 - 1 (2 - 0): - Første omgang er jeg strålende fornøyd med. Andre omgang er jeg misfornøyd med. Det handler om at vi ikke har ballen, og blir feige når de står høyt. Vi skulle ikke bare slå lange baller. Jeg er skuffet over det, oppsummerer Svein Maalen overfor Adresseavisen kort tid etter kampslutt.

RBK-treneren så sitt lag fullstendig kjøre over skottene de første 45. Hearts hadde ikke én avslutning i første omgang, mens RBK kunne med litt mer tur hatt både tre og fire bak keeper Clark.