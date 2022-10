Grøvdal under drømmegrensen: – Nå er jeg friskmeldt

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) måtte bryte med ryggtrøbbel i VM. Derfor var gleden desto større over at hun brøt drømmegrensen på 15 minutter over fem kilometer i Norgesløpet lørdag.

TILBAKE: Karoline Bjerkli Grøvdal under Bislett Games i juni.

Hun løp på 14,58 og forbedret den norske bestenoteringen med seks sekunder. Ifølge Friidrett1 har bare seks europeiske kvinner løpt raskere noen sinne.

Bare syv menn var raskere enn Grøvdal i det heter Ida Eides minneløp. Hun var 48 sekunder bak herrevinneren Magnus Tuv Myhre.

32-åringen gjorde sin første opptreden etter at hun måtte bryte 5000 meter under EM i München, fordi hun fikk trøbbel med ryggen. «Det var som å springe med en kniv i ryggen», uttrykte hun det etterpå.

– Det har tatt ei stund med ryggen, men nå har det løsnet. Jeg har litt alternativ og er fortsatt ikke oppe i full løpemengde, forteller Grøvdal til VG på vei hjem fra Norgesløpet.

– Men nå kan jeg trener normalt. Jeg har trent opp ryggen til å tåle det.

– Brutalt

– Det er deilig å være tilbake etter ryggskaden og konkurrere igjen. Nå er jeg friskmeldt. Det er godt, selv om det er brutalt å løpe konkurranse igjen.

– Hvor godt var det å komme under 15 minutter?

– Det er spesielt med gateløp - det går jo litt senere enn på bane. Det var gøy å se 14-tallet. Målet var å sette norsk rekord.

De hutrete forholdene på Romerike gjorde at tiden er enda mer fryktinngytende.

– Vi var litt uheldige med forholdene, men traseen var veldig fin. Det kunne kanskje ha gått litt fortere med mindre vind, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

– Med tanke på vind og regn, så var dette bra, sier hennes trener Knut Jæger Hansen til VG.

– Var det uventet?

– Nei! Hun har vært god på trening, så dette var ikke uventet.

Karoline Bjerkeli Grøvdal etter EM-triumfen i terrengløp i desember 2021.

Treneren forteller at det blir ett løp til i Norge i høst, trolig Hytteplanmila, så er det klart for EM i terrengløp i desember. Grøvdal bekrefter planen:

– Ja, EM er det neste målet nå.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har seks medaljer fra senior-EM i terrengløp. I 2021 lyktes hun for første gang med å gå helt til topps. I 2019 tok hun sølv og fra tidligere har hun fire bronsemedaljer fra terreng-EM.

Magnus Tuv Myhre vant altså herreklassen i Ida Eides minneløp på 14.10. Han var fire sekunder foran Jacob Boutera. Awet Kibrab vant 10 km på 29,46.