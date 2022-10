Vil ikke bli VM-sjef

Morten Wolden har vært i samtaler med VM-ledelsen, men ønsker ikke å ta over etter Berit Svendsen.

Morten Wolden åpnet opp for å snakke med VM-styret om den ledige sjefsjobben, men har landet på at han fortsetter som kommunedirektør i Trondheim kommune.

– Det har vært gode samtaler med styreleder om VM-sjefsjobben i forrige uke. Det er en utrolig viktig og spennende jobb som har stor betydning både for Trondheim og Ski-Norge. Og engasjementet mitt rundt VM er selvfølgelig stort med tanke på at jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med veldig mange dyktige og engasjerte folk de siste 10–12 årene for å få et nytt VM til byen. Jeg vil takke alle som har kontaktet meg om dette de siste dagene, innleder kommunedirektør Morten Wolden i en e-post sendt til Adresseavisen

