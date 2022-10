Red Bull dømt for regelbrudd: – Overrasket og skuffet

Formel 1-laget Red Bull er dømt for ha overskredet budsjett-taket i fjorårets sesong. Laget bestrider funnene fra Det internasjonale motorsportforbundet.

I TRØBBEL: Red Bull er dømt for regelbrudd.

10. okt. 2022 17:12 Sist oppdatert nå nettopp

Red Bull og Aston Martin sto anklaget for å ikke ha holdt seg under grensen for tillatt pengebruk i Formel 1. Nå er de dømt av Det internasjonale motorsportforbundet (FIA), skriver Reuters.

Budsjett-taket er på rundt 1,6 milliarder kroner. Ifølge FIA skal det være snakk om et mindre overtramp av budsjettgrensen fra Red Bull. I Aston Martins tilfelle handler det om en prosedyrefeil.

Det er foreløpig ikke bestemt hvordan lagene skal straffes for regelbruddet. Reglene sier at lag som overskrider budsjettaket med mer enn 5 prosent kan bli trukket poeng eller til og med ekskluderes fra VM.

I en pressemelding arrow-outward-link skriver Red Bull at de er «overrasket og skuffet» over dommen fra FIA.

– Tallene vi sendte inn i 2021 var under budsjett-taket. Vi skal nøye gå gjennom FIAs funn, siden vi mener at kostnadene våre var under grensen i fjor, skriver de.

Red Bulls Max Verstappen vant verdensmestertittelen i Formel 1 forrige sesong etter en høydramatisk duell mot Mercedes’ Lewis Hamilton. Formel 1-ekspert hos Viaplay Atle Gulbrandsen tror Verstappen kan føle seg trygg på at han får beholde tittelen.

– De kommer ikke til å trekke poeng, slik jeg tolker det. Det blir en bot eller en mindre sportslig straff, men ikke poeng, sier han til VG.

Forrige uke reagerte flere av konkurrentene på ryktene rundt lagenes påståtte overskridende pengebruk. Rivalenes lagsjefer mener regelbruddet må få mer enn økonomiske konsekvenser.

– Vi måtte endre hele strukturen i vår organisasjon og gjøre store forandringer for å holde budsjettaket. Hver million det dreier seg om, er til stor ulempe for oss, sa Mercedes-sjef Toto Wolff.

– Det er et alvorlig regelbrudd. Verre enn å jukse med bilen på banen, uttalte Williams-stallsjef Jost Capito til motorsporttotal.

Gulbrandsen er ikke i tvil om at klagestormen vil øke om Red Bull straffes mildt.

– Det kommer til å bli mye støy i lang tid.

Om Red Bull og Aston Martin har brukt fem prosent mer enn tillatt, kan være en stor konkurransefordel, mener Gulbrandsen.

– Det å bruke noen titalls millioner ekstra kan ha stor betydning for hvor fort bilene går. Konkurrentene vil påstå at dette er et alvorlig regelbrudd.

I helgen ble Verstappen kronet verdensmester for inneværende sesong og vant for andre år på rad: