VM-topp etter exit: – Kan selvsagt ikke si at vi er fornøyde

Styreleder Bård Benum fant ingen egnet VM-sjef i Trondheim for et drøyt år siden. Nå håper han å finne en ny kandidat i byen.

Styreleder Bård Benum i samtale med tidligere skipresident Erik Røste og kretsleder i Sør-Trøndelag Torbjørn Mæhlumsveen. Benum må nå ut på ny lederjakt.

30. sep. 2022 21:34 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld kom nyheten om at VM-sjef Berit Svendsen gir seg – kun 13 måneder etter at hun ble ansatt. De siste dagene er Svendsen-ansettelsen blitt kritisert fra flere hold.

Sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen har stemplet det som en feilansettelse og et stort nederlag for VM-ledelsen. Kommunedirektør Morten Wolden, som representerer VM-eier Trondheim kommune, har uttalt at det har vært reaksjoner på Svendsens manglende tilstedeværelse i Trondheim. Hun har hatt bosted i Oslo og pendlet til Trøndelag: