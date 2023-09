Putin om mulig russisk OL-utestengelse i Paris: – Den olympiske bevegelsen forvitrer

Russlands president Vladimir Putin gikk til angrep på Den internasjonale olympiske komité (IOC) i en tale mandag.

Vladimir Putin uttalte seg om OL tirsdag. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 11:06

Den russiske presidenten snakket under et internasjonalt forum i den østlige delen av Russland. Der ble han konfrontert med muligheten for at russiske utøvere kan bli nektet adgang til å delta under sommer-OL i Paris neste år.

Putin svarte med å hevde at den olympiske bevegelsen «forvitrer», og at Russland har alle intensjoner å forsvare interessene til sine egne utøvere.

Det råder usikkerhet rundt hvorvidt russiske utøvere vil få delta i sommerlekene i den franske hovedstaden.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) utestengte Russland og Belarus fra internasjonale idrettsarrangementer etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar 2022. Tidligere i år anbefalte imidlertid OL-toppene å la de to landenes utøvere returnere til arenaene som nøytrale idrettsutøvere i individuelle konkurranser og under strenge betingelser.

Betingelsene handler blant annet om at de aktuelle utøverne må forplikte seg til ikke å uttrykke støtte til Ukraina-krigen. De kan heller ikke ha koblinger til det russiske forsvaret. Bruk av nasjonalsanger og andre russiske symboler er ikke tillatt.

Anbefalingen til IOC vedrører imidlertid ikke Paris-OL. Komiteen har i stedet varslet at den snart ta endelig stilling til spørsmålet rundt russisk og belarusisk deltakelse i lekene på et senere tidspunkt.

En rekke internasjonale særforbund har valgt å følge IOCs anbefalinger om å åpne for deltakelse fra utøvere med russisk og belarusisk pass. Andre, som friidretten, har sagt nei.