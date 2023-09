Macron: – Ingen russiske flagg under OL

Frankrikes president Emmanuel Macron er klar på at det ikke skal viftes med russiske flagg under OL i Paris neste sommer.

Publisert: 07.09.2023 11:35

Russiske og belarusiske idrettsprofiler ble utestengt fra mange idretter etter at krigen i Ukraina startet i februar i fjor.

Det er ennå ikke kommet en avgjørelse om hvor vidt russiske utøvere skal få delta i lekene i den franske hovedstaden.

Macron er likevel klar på at ingen russiske flagg skal synes.

– Det er åpenbart at russiske flagg ikke skal vaie under OL, og det tror jeg det er konsensus på, sier Macron til L'Equipe.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bedt om at russere får delta under nøytralt flagg så lenge de har tatt et aktivt standpunkt mot krigen, men en endelig beslutning har latt vente på seg.

Macron mener det er en vanskelig situasjon.

– Jeg håper den olympiske verden tar en samvittighetsfull beslutning. Det er ikke vertsnasjonen som skal bestemme hva IOC skal gjøre, sier Macron og legger til:

– Jeg har full tiltro til Thomas Bach (IOC-presidenten).