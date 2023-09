Kaptein Ødegaard før Georgia-kampen: – Ingen av oss har gitt opp

Martin Ødegaard (24) vet akkurat hva det handler om foran tirsdagens EM-kvalifiseringskamp mot Georgia på Ullevaal stadion.

Martin Ødegaard på pressekonferanse på Ullevaal stadion mandag før EM-kvalifiseringen mot Georgia tirsdag. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 12:09

Ødegaard sier at det ikke er så mye som har forandret seg siden den forrige kvalifiseringskampen når det gjelder Norges muligheter til å kvalifisere seg til EM-sluttspillet i fotball neste sommer.

– Hvis vi vinner resten av kampene, har vi en ganske god sjanse. Men vi har satt oss i en vanskeligere situasjon enn vi hadde håpet og trodd. Vi får prøve å vinne de kampene som er igjen, og så får vi se hva det holder til, sa Ødegaard under tirsdagens pressekonferanse.

Ødegaard sier at ønsket om å spille for Norge er like stort som det alltid har vært. Igjen ble han konfrontert med at han har scorer langt sjeldnere for Norge enn han gjør for Arsenal. På landslaget er det blitt to mål på 52 kamper.

– Jeg skulle gjerne ha scoret flere for Norge, men det er viktig å ikke se seg for blind på det. Det viktigste er laget og Norge. Vi har tatt enorme steg med Norge og må se litt større på det. Det handler om å finne flyten, sa Ødegaard.

Snu

Norges kaptein har på ingen måte gitt opp sjansen om avansement til EM-sluttspillet. På pressekonferansen ble han spurt hvorfor det ofte blir marginer med som Arsenal-spiller, mens det har vist seg mer vrient å få de samme marginene med seg som landslagsspiller.

Norge har ofte dominert kampene uten at det blir særlig med poeng ut av det. Hvordan kan man snu det slik at også Norge får marginene med seg?

– Det er godt spørsmål. Noen ganger kan man ha litt stang ut, noen ganger litt stang ut. Hvis man gjør de riktige tingene over tid, tror at jeg at vi kan bikke de marginene med oss. Det føler jeg at vi gjør. Vi har skapt veldig mye mer og er blitt bedre i vårt eget spill. Jeg synes at vi ser farligere ut. Så har vi brent noen store sjanser, og det er der vi må ta noen steg. Vi må sette de sjansene og bli mer effektive. Hvis vi fortsetter som vi har gjort og bygger videre på det spillet, så tror jeg at vi bikker over de marginene med tiden, sa Ødegaard på spørsmål fra NTB.

Vrient

Selv om det begynner å se vrient ut i EM-kvalifiseringen, og det er en mulig nasjonsligamulighet etter hvert, ble Ødegaard også spurt om viktigheten av Georgia-kampen.

Den er mot et lag Norge spilte uavgjort 1-1 mot på bortebane og som tapte 1-7 for Spania for noen dager siden.

– Det er utrolig viktig. Det er fullt mulig. Det er ingen av oss som har gitt opp. Vi går inn i kampen med maks motivasjon, sa Ødegaard på NTBs spørsmål.