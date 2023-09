Supertalentet forlenger med Rosenborg: – Har vært veldig tydelig

Sverre Nypan (16) har forlenget kontrakten med Rosenborg med ett år.

Publisert: 01.09.2023 11:35 Oppdatert: 01.09.2023 12:44

Nypan hadde to år igjen av den nåværende kontrakten. Nå er denne forlenget. Samtidig gjenspeiler innholdet i kontrakten at han nå er «fullblods» a-spiller for klubben.

16-åringen selv var på trening da rbk.no slapp nyheten fredag.