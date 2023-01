Hovland spilte seg opp etter svak start

Viktor Hovland (25) ligger på delt 25. plass i PGA-turneringen «Tournament of Champions» på Hawaii etter tre av fire runder.

HAWAII: Viktor Hovland i aksjon under «Tournament of Champions».

08.01.2023 08:37 Oppdatert 08.01.2023 08:51

Nordmannen falt med det tre plasser på resultatlisten i løpet av dag tre av årets første turnering, men det så enda verre ut i starten av lørdagens runde – akkurat som det gjorde fredag.

Hovland fikk nemlig to bogeyer på de fire første hullene, og var på det tidspunktet nede på en delt 33. plass.

Fem birdier og null bogeyer på de påfølgende 14 hullene sørget for en liten klatring for Hovland, som endte runden tre slag under par.

25-åringen fra Ekeberg i Oslo er med det ti slag under par totalt i turneringen, før den avsluttende runden søndag.

Etter runden bekreftet Hovlands caddie Shay Knight overfor Discovery at nordmannen dropper neste ukes Sony Open på Hawaii.

– Vi blir ikke igjen på Hawaii for å spille Sony Open. Det føles ikke riktig å gjøre nå. Viktor ønsker å dra hjem til Oklahoma for å prioritere trening de neste ukene, sier Knight til Discovery.

Den norske rettighetshaveren skriver at Hovlands neste turnering blir Farmers Insurance Open 25. til 28. januar.

Amerikanske Collin Morikawa fortsatte sitt storspill i denne ukens turnering, og er på vei mot å bli årets første vinner på PGA-touren. Med en runde på åtte slag under par er han på 24 slag under par totalt, seks slag foran forfølgerne Matt Fitzpatrick, J. J. Spaun og Scottie Scheffler.

Hovland går ut klokken 19:20 norsk tid på søndagens runde, som han spiller sammen med Trey Mullinax fra USA. Morikawa og Fitzpatrick i siste par slår ut klokken 21:40 i turneringen som sendes direkte på Discovery+ og Eurosport Norge.