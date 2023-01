Casper Ruud innledet året med seier – Norge slått av Brasil

Casper Ruud trengte bare en time og 11 minutter på å vinne sin første tenniskamp i 2023, men Norge tapte 1-4 for Brasil i United Cup.

Ruud slo Thiago Monteiro 6-3, 6–2. Dermed reduserte han til 1-2 i best av fem kamper etter at Malene Helgø og Viktor Durasovic tapte sine singlekamper lørdag.

Seieren ble likevel bare en trøst for det norske laget som endte opp med å tape 1-4. I etterkant av Ruuds seier tapte Ulrikke Eikeri 3-6, 4-6 for Laura Pigossi, samt at Eikeri og Durasovic røk 4-6, 5-7 for Luisa Stefani og Rafael Matos i den siste mixed double-kampen.

Det er Ruuds tredjeplass på verdensrankingen som har gitt Norge plass i lagturneringen som avvikles i Brisbane, Sydney og Perth. For mange tennisstjerner er turneringen en viktig del av oppkjøringen til Australian Open.

Monteiro er nummer 71 på verdensrankingen og høyest rangert av de mannlige brasilianske spillerne, men han var sjanseløs mot Ruud.

Italia er tredje lag i gruppa og slo Brasil i sin første kamp. Bare gruppevinneren går videre i turneringen. Norge møter Italia mandag og tirsdag. Da er Ruud satt opp mot Matteo Berrettini. (NTB)