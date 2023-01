Gresk interesse for RBK-ving - og dette sier leiesoldaten

Om tre dager starter RBK-spillerne oppkjøringen. Da står de også midt i et overgangsvindu.

Stefano Vecchia

Nå nettopp

– Jeg ønsker å takke RBK for et flott år på lån. Takk til alle spillerne og trenerne for alle minnene denne sesongen.

Det skriver Victor Jensen på Instagram 1. nyttårsdag, og får, i følge RBKweb.no, blant annet svar fra Casper Tengstedt:

