Mercedes: Ingen skam å kopiere Red Bull

Mercedes har vært et hav bak Red Bull til nå i 2023. Nå mener Mercedes-sjef Toto Wolff at de kan komme til å kopiere Red Bull - og har ingen problemer med det.

BEDRE BIL? Lewis Hamilton er ikke fornøyd med det Mercedes har klart å få frem til nå.

28.03.2023 02:58

Mercedes-duoen Lewis Hamilton og George Russell ligger på 5. og 6. plass etter to Formel 1-løp. Det er i og for seg ikke så verst, men avstanden fram til de to Red Bull-bilene er enorm.

Mercedes dominerte Formel 1 i årene 2014 til 2020, men sliter med å finne de rette tekniske løsningene. Lewis Hamilton har også i år uttrykt seg kritisk om bilen og laget.

Samtidig har Aston Martin imponert stort - med to pallplasser til Fernando Alonso.

– Det er godt for oss å se at du kan gjøre denne typen fremskritt på kort tid og ikke avskrive sesongen, sier Wolff ifølge motorsport.com.

I fjor var det mye snakk om den voldsomme «sprettingen» i Mercedes-bilene.

MERCEDES-SJEF: Toto Wolff i samtale med Lewis Hamilton.

I år skulle det gamle storlaget igjen kjempe med Red Bull. I øyeblikket er det ingenting som tyder på at det blir slik.

– På dette stadiet er vi ikke dogmatiske om hvordan bilen bør seg ut. Det må bare være en raskest mulig bil, sier Toto Wolff.

BILEN: Lewis Hamilton i aksjon i Saudi-Arabia sist helg.

– Og hvis den ser ut som Red Bull, eller som SpaceX, så bryr jeg meg ikke. Det må bare være rask.

– Og hvis det er Red Bull, så kommer vi til å lime på et merke med en okse, og jeg har ingen skam om den er rask, fortsetter Wolff - med henvisning til Red Bull-oksen.

Fakta Stillingen etter to løp av 23 løp 1) Verstappen, Red Bull 44, 2) Perez, Red Bull 43, 3) Alonso, Aston Martin 30, 4) Sainz, Ferrari 20, 5) Hamilton, Mercedes 20, 6) Russell, Mercedes 18. Konstruktørmesterskapet: 1) Red Bull 87, 2) Aston Martin 38, 3) Mercedes 38, 4) Ferrari 26, 5) Alpine 8, 6) Alfa Romeo 4. Vis mer

Mercedes-sjefen innrømmer at «vi var for lave i fjor, vi har vært for høye i år».

– Nå tror jeg vi vet hva vi skal lande på.

Wolff innrømmer at det ikke blir enkelt:

– Selvfølgelig føler annet med, gulv, karosseri. Jeg vil ikke høre dum optimistisk ut, men vi ser i det minste lavthengende frukt med ting som er oppmuntrende, sier Wolff ifølge motorsport.com.

ULIKE: På sidene ser vi tydelig forskjell på Mercedes (t.v.) og Red Bull (t.h.).

Stein Pettersen, ekspert på Viaplay-sendingene, er skeptisk:

– Med mindre Mercedes allerede er godt i gang med et annet konsept - så tror det jeg det vil være vanskelig for dem å oppnå store forskjeller gjennom små endringer.

Han snakker om de mye omtalte «sidepods»:

– Det er ikke bare å bytte ut zero-pods med Red Bull sine og vips er bilen konkurransedyktig. Hele konseptet til Mercedes er forskjellig fra Red Bull - føreren sitter lenger foran, stedet hvor «sidepod» starter er en annen og alle slike endringer vil også endre balansen i bilen.

Lewis Hamilton uttalte denne uken at «sidepods» faktisk kan komme til å gjøre Mercedes’en enda langsommere.

Stein Pettersen ser likevel muligheter hos det England-baserte, tyske Formel 1-teamet:

– Mercedes har vist før at de har resurser og kompetanse til å ta store grep, og det må også ligge en del trøst i at Mercedes-motoren ser ut til å fungere godt hos Aston Martin - så at det finnes muligheter til å bli bedre enn der de er nå, er nok sannsynlig.

Viaplay-ekspert Pettersen er heller ikke så sikker på at problemet ligger i «sidepods»:

– Det er jo det mest synlige - men sannheten er nok at det først og fremst er under bilen, og i forbindelse med kanten på gulvet, at Red Bull har den største fordelen.