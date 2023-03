Sønn av tidligere terrengsyklist blir ny nordmann i stjernelag

Jonas Kind Høydahl (17) blir den femte nordmannen i sykkelprofflaget Jumbo-Visma. Han er sønn av den tidligere terrengsyklisten Rune Høydahl.

Terrengsyklisten Rune Høydahl tilbake i 2008.

24.03.2023 09:46

Høydahl vant i sin tid flere verdenscupseirer og vant også Birkebeinerrittet sju ganger. Han var i åtte sesonger en del av det nederlandske laget Giant.

Sønnen Jonas skal være en del av Jumbo Vismas utviklingslag, skriver Eurosport. Det nederlandske laget er et av de aller største og mest stjernetunge i sykkelsporten.

– I starten visste jeg ikke om at de hadde tatt kontakt med pappa engang. Det var først én måned før jeg skulle ned på en samling med laget at jeg fikk vite at Jumbo-Visma var interessert. Det kom litt som en overraskelse, sier Jonas Kind Høydahl til Discovery.

Også Høydahl har hovedsakelig bakgrunn som terrengsyklist, men fra den kommende sesongen blir det landeveien som teller.

Tobias Foss, Johannes Staune-Mittet, Per Strand Hagenes og Jørgen Nordhagen er også en del av satsingen til Jumbo-Visma.