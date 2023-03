Ruud foreslår banebrytende regelendring

I dagens tennis får spillerne to muligheter til å serve. Hvis Casper Ruud (24) hadde fått viljen sin, hadde det ikke vært sånn.

FORESLÅR ENDRING: Casper Ruud ønsker flere lange ballvekslinger i tennisen.

29.03.2023 07:12

Det var under et pressetreff tidligere i mars at Ruud ble spurt om hvilken regelendring han ville innført hvis det var han som satt med makten.

– Det ville vært å spille med én serve. Det er ikke en enkel endring, men det er noe man kunne gjort. Det er vanskelig å gjøre noe med reglene, det kommer åpenbart ikke til å skje, men du kunne spilt noen turneringer og sett hvordan det hadde gått, sier Ruud.

I tennis spilles det nå med to server. På den første serven forsøker spillerne gjerne å serve for et ess essEn serve som treffer innenfor motstanderens halvdel og som han eller hun ikke klarer å berøre før den går ut av spill.. Hvis spillerne ikke treffer spilleområdet med serven, får de et nytt forsøk, kjent som «andreserve». Det er den Ruud foreslår å fjerne.

– Det ville gjort at det ble flere ballvekslinger. Noen ganger, spesielt på raske underlag, føler jeg det blir for enkelt å vinne når det er din tur til å serve. Du får ikke de morsomme ballvekslingene som på de tregere underlagene som grusen, sier Ruud.

– Jeg synes det er gøy, men det betyr ikke det er fasiten. Noen liker å se ess og kjappe ballvekslinger. For spillerne er det selvfølgelig mer komfortabelt å slå et ess enn tyve ballvekslinger. Det er lettere for kroppen vår, fortsetter han.

Skulle regelendringen blitt tatt i bruk, sier Ruud at man kunne redusert antall sett. I dagens herretennis spilles det til best av tre sett i de aller fleste turneringer utenom de fire majorturneringene.

Så spørs det om konkurrentene er like begeistret over forslaget. Ruud ble konfrontert med hva han tror eksempelvis John Isner synes om forslaget. Amerikaneren, som rager to meter og åtte centimeter over bakken, er beryktet for sin serve. Ingen annen spiller har flere ess enn Isner.

– Han ville fortsatt hatt den beste serven selv om de tok vekk én av dem, men da kunne vi sett om spillere turte å satse alt på et ess eller om de bare prøvde å få den innenfor spilleområdet. Jeg tror det ville skjedd oftere, sier Ruud – før han fortsetter:

– Ros til den som hadde satset alt på et avgjørende tidspunkt, men gjør du det med bare én serve, blir det helt annerledes. På generelt grunnlag tror jeg det hadde ført til flere ballvekslinger mellom spillerne. Det er iallfall noe jeg heller ville sett på.