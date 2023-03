Eks-verdensmester: – Han kunne ha vært mer storsinnet

Tidligere Formel 1-verdensmester Nico Rosberg (37) likte ikke måten Max Verstappen (25) oppførte seg på etter Red Bulls dobbeltseier i Saudi-Arabia søndag.

LAGKOMPISER: Max Verstappen (t.v.) og Sergio Pérez fotografert i forbindelse med søndagens Saudi-Arabia Grand Prix i Jeddah.

22.03.2023 15:30

Den regjerende verdensmesteren Verstappen startet som nummer 15 og endte som nummer to – bak teamkollegaen Sergio Pérez.

Det hadde ikke gått stort mer enn halve løpet før nederlenderen var oppe på 2. plass. Viaplay-kommentatorene Gulbrandsen og Stein Pettersen spekulerte underveis i om det ville komme en såkalt teamordre: Det vil si at Pérez fikk ordre fra lagledelsen om å slippe Verstappen forbi seg. En slik melding kom aldri, og Pérez kjørte inn til en komfortabel seier.

Drivakselen på bilen til Verstappen røk under lørdagens kvalifisering. Derfor måtte han altså stille i det 15. beste startsporet.

– Personlig er jeg ikke fornøyd. Jeg er ikke her for å bli nummer to, særlig når du jobber så hardt på fabrikken for at vi kommer hit i god stand og sørge for at alt er i orden.

– Når du kjemper om et mesterskap, og det ser ut som det bare er mellom to biler, må du sørge for at de to bilene er pålitelige. Vi må gjøre det bedre, absolutt, sa Max Verstappen i flere intervjuer etter målpassering, blant annet med Viaplay.

RED BULL-TEAMET: Max Verstappen møter laget etter løpet søndag. Til venstre teamsjef Christian Horner og bak ham Helmut Marko. Helt til høyre står pappa Jos Verstappen.

Under TV-sendingen var det mange som stusset over at verdensmesterens far, Jos Verstappen, ikke virket det minste glad på teamkollega Pérez’ vegne. Han sto med steinansikt mens teamet feiret meksikaneren, som derimot mottok masse gratulasjoner fra ansatte i andre Formel 1-staller.

Sky Sport-ekspert Nico Rosberg, verdensmester i 2016, reagerer på Max Verstappens oppførsel:

– Det er ikke noe fint å se. Vi ble også fortalt at han tydeligvis hadde droppet lagmøtet på lørdagen.

– Jeg synes ikke det er en god tilnærming eller mentalitet så tidlig i sesongen når laget har gjort en så strålende jobb og jobbet så hardt. Jeg tenker at han kunne ha vært mer storsinnet.

Rosbergs kollega i Sky Sports, David Croft mener at det er fullt av bananskall for Red Bull på grunn av «friksjonen» mellom Verstappen og Pérez.

SKY SPORTS-EKSPERT: Nico Rosberg, verdensmester i 2016.

VG har spurt Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen om hans reaksjon på Verstappens oppførsel:

– Det er storm i et vannglass. Verstappen var skuffet, og det har han lov til. Vi har jo sett tidligere at han er en rimelig kompromissløs vinnerskalle, og da må man nesten forvente en slik oppførsel en gang i blant, sier Gulbrandsen.

Red Bull har vært totalt dominerende i årets to første Formel 1-runder. Verstappen og Pérez har vunnet hvert sitt løp og Verstappen leder VM-sammendraget takket være at han satte beste rundetid på siste runde i Saudi-Arabia søndag.

Neste VM-runde går neste helg, altså 31. mars-2.april i Australia.