Kjøll om manglende støtte i presidentkampen: – Har stø kurs mot tinget

Idrettspresident Berit Kjøll blir ikke overøst med støtte i forkant av Norges idrettsforbunds ting. Nå varsler hun mer «sak» og mindre «person».

Sittende president Berit Kjøll sier hun har stø kurs mot idrettstinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

24.05.2023 11:13

Ingen av de elleve idrettskretsene har varslet støtte til Kjøll foreløpig. Valgkomiteen kunngjorde i april en delt innstilling på Zaineb Al-Samarai som ny president.

Kun Norges Håndballforbund (3 stemmer) og Norges Rytterforbund (2) har så langt varslet at de står bak Kjøll av de 14 forbundene med to eller flere stemmer. Vinden blåser med andre ord Al-Samarais vei ni dager før presidentvalget blir avgjort i Bergen.

– Jeg har vel ikke så mye kommentarer utover at jeg har stø kurs mot tinget om halvannen uke, sier Kjøll når NTB konfronterer henne med situasjonen.

De to presidentkandidatene har møtt hverandre i ulike debatter den siste måneden. Første gang var i Trondheim Spektrum. Siden har de blant annet vært i NRKs Debatten og Dagsnytt 18.

Flere medier har satt fokus på innholdet i valgkampen. Aftenposten skrev at «ingen ble særlig klokere» av innholdet i Debatten. VG publiserte en kommentar med tittelen: «Idretten fortjener bedre.»

– Jeg synes det har vært beklagelig. Det sa jeg etter Debatten som var på NRK da jeg ble intervjuet på Kveldsnytt. Jeg synes det var skuffende at vi ikke fikk fokusert mer på saker, sier Kjøll.

– Nå opplever jeg at det kommer noen intervjuer i ulike medier hvor jeg får anledning til å fokusere på saker jeg brenner for, og hvorfor jeg rekker opp hånden for å gjøre meg tilgjengelig for en periode til, legger hun til.

Kjøll avgjorde presidentvalget for snart fire år siden med 50,61 prosent av stemmene mot storfavoritten Sven Mollekleivs 49,39. To stemmer ble da avgjørende.

Slik fordeles stemmene under idrettstinget:

* Idrettskretsene: 75 stemmer

* Særforbundene: 75 stemmer

* Idrettsstyret: 14 stemmer