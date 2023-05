Festens kontroversielle åpning

PARIS (Aftenposten): French Open er i gang. Men åpningsdagen ble farget av noe annet enn det sportslige.

Aryna Sabalenka (venstre) og Marta Kostjuk utvekslet ikke mange, om noen ord, før den første kampen på Philippe-Chatrier i årets French Open. Vis mer

Køene inn til French Open-anlegget var lange. Forsommerens store høydepunkt for pariserne er her. Tennisstjernene er tilbake i «kjærlighetens by», for sesongens andre Grand Slam Grand SlamBetegnelse på de fire største tennisturneringene Australian Open, French Open (også kalt Roland-Garros), Wimbledon og US Open..

Det første de fikk se på hovedbanen Philippe-Chatrier, var et øyeblikk preget av alt annet enn kjærlighet.