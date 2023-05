Gustav Idens siste farvel til mammaen

Mandag 29. mai døde triatlet Gustav Idens mamma, Marit Iden.

Triatlet Gustav Iden sørger over tapet av moren. Nå har han tatt pause fra idretten. Hvor lenge vet han ikke. Vis mer

På Instagram har sønnen skrevet en siste hilsen til moren, som fikk kreftdiagnosen for to år siden.

Han skriver hvor heldig han har vært som har fått vokse opp med de to beste foreldrene i det beste landet. Og at han tross kreftdiagnosen fortsatt følte seg lykkelig, fordi han hadde fått muligheten til å elske et menneske så høyt at han kunne føle seg så trist som han gjorde.

Mandag 29. mai sovnet moren stille inn med sine nærmeste rundt seg.

Nå føler han seg ikke like heldig.

«Det har vært virkelig vanskelig å prestere på høyt nivå og konkurrere verden rundt, på samme tid som den tøffeste kampen ble kjempet hjemme. Nå tar jeg en pause sammen med familien. Jeg vet ikke når jeg kommer tilbake.»

Iden avslutter innlegget med «Jeg elsker deg, mamma».

BT publiserer hilsenen med tillatelse fra Gustav Iden.