17. mai-debatten raser – idrettsprofessor avviser negativ effekt

Flere fotballeksperter har vært sterkt kritiske til at Brann skal gå i 17. mai-toget i Bergen bare dager før cupfinalen. Men restitusjonsekspert Truls Raastad tror tvert imot deltagelsen kan være positiv for laget.

TREKKPLASTER: For mange er det en av hovedattraksjonene å få se Brann-spillerne på nært hold på 17. mai.

15.05.2023 20:02 Oppdatert 15.05.2023 20:15

Det er en årlig tradisjon: I det store 17. mai-toget som går gjennom Bergen, er Brann-spillerne alltid med.

Men i år raser debatten om hvorvidt laget burde gå i toget – eller prosesjonen, som det heter i byen – i det hele tatt.

Grunnen? For første gang siden 2011 er Brann i cupfinalen. Den spilles førstkommende lørdag, knappe tre dager etter nasjonaldagen.

Brann har – som resten av Eliteserien – kamp på kvelden 16. mai. Derfor har flere blitt bekymret for om spillerne kommer til å få nok restitusjon før sesongens potensielt største høydepunkt.

I tillegg til selve gåturen kommer også venting, autografskriving og annet.

TRADISJON: De tidligere Brann-spillerne Deyver Vega (t.v) og Bismar Acosta gikk i hovedprosesjonen i 2018.

Blant de mest kritiske er de tidligere Brann-spillerne Jonas Grønner og Yaw Ihle Amankwah, som i dag er fotballeksperter for henholdsvis BA og TV 2.

– Dette er helt uaktuelt. Dette kan ikke skje. De kan ikke vandre rundt timevis i finsko med 16. mai-kampen i beina - tre dager før en cupfinale! Her må noen gå i seg selv. Dette er ikke toppidrett verdig, uttalte Grønner til BA – og sparket med det i gang debatten.

Amankwah er like kritisk:

– Jeg synes det er helt hårreisende, nesten så jeg ikke tror det jeg hører, sier han til TV 2.

Skøyteløper og OL-vinner Håvard Lorentzen uttaler til BA at han aldri ville stilt opp i toget så tett opp mot konkurranse.

Men Truls Raastad, som er professor i idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøgskole og har forsket på restitusjon, er ikke like kritisk.

– Det er hårreisende dersom de skal gå og være der i mange timer og det ikke er strukturert, sier han.

MER POSITIV: Truls Raastad, idrettsprofessor ved Norges Idrettshøgskole.

– Men hvis det er strukturert, kanskje de spiser et måltid sammen først, drar ned samlet og går i 30–60 minutter og får den hyllesten fra folk som de sikkert vil få der, så tror jeg det bare vil være positivt for dem opp mot cupfinalen.

Carl Harbitz-Rasmussen er prosesjonsansvarlig i Bergen. Han forteller at ruten er rundt tre kilometer lang, fra Koengen til Festplassen i Bergen, og tar rundt tre kvarter å gå i «17. mai-tempo».

TOGEKSPERT: Carl Harbitz-Rasmussen fra Bergen Veteranvogn Klubb har vært med i 17. mai-komiteen i 11 år. Han har ansvaret for prosesjonen.

– Vi legger til rette så Brann får kjøre nesten helt frem til start. De er veldig ønsket og veldig velkomne, og så får de selv vurdere deltagelsen opp mot sportslige prestasjoner, sier han.

Brann har ifølge daglig leder Christian Kalvenes tatt grep for å gjøre dagen litt mindre krevende enn tidligere, blant annet ved å kjøre buss til og fra, sier han til TV 2. I tillegg lover han at spillerne skal få gå i gode sko.

Idrettsprofessor Raastad sier han også kan forstå bekymringene, for på elitenivå er restitusjon faktisk såpass viktig at selv å spasere i et 17. mai-tog eller å gå i trange dressko kan påvirke.

– Restitusjon er spesielt viktig i dette tilfellet fordi de har kamp dagen før. Så er cupfinalen lørdag, og selv om de gjør alt optimalt, vil nok noen spillere slite med å restituere seg på den tiden. De fleste gjør det, men det er såpass kort tid at de må gjøre alt optimalt, understreker han.

– Men som sagt, hvis det blir en 30–60 minutters spasertur, så blir det nesten som en restitusjonsøkt for dem, og de kan få masse energi av stemningen.

FESTDAG: Hovedprosesjonen det største arrangementet 17. mai i Bergen. Her deltar byens foreninger, korporasjoner og etater – og det er vanlig å stille i drakter, uniformer og lignende.

Flere har også tatt til orde for at Brann heller burde kjøre i buss i toget, slik enkelte andre organisasjoner gjør.

Prosesjonsansvarlige Harbitz-Rasmussen sier fristen for å søke til politiet om tillatelse til dette var 1. mai. Det kan gjøres unntak i ettertid, men Brann har så langt ikke søkt om dette.

Han har oppfordret Brann til å stille i drakt og joggesko, men laget har som regel foretrukket å ha på pendress.

– Det hadde bare vært flott om de bar sine drakter. I Bergen ønsker vi at alle skal få flagge den de er på nasjonaldagen, forklarer Harbitz-Rasmussen.

Branns daglige leder Christian Kalvenes har så langt ikke besvart VGs henvendelser.