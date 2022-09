Birgit Skarstein ikke tapt på seks år: – Det brenner mer under beina mine

ÅRUNGEN (VG) Birgit Skarstein (33) har vunnet 27 internasjonale konkurranseløp på rad, men føler seg langt fra sikker på at dominansen fortsetter. Hun føler seg truet av handikaputøvere med førlighet i beina.

IKKE SEIERSSIKKER: Birgit Skarstein er usikker på om den enorme suksessen skal fortsette.

Forandringer i klassifiseringen av handikaproerne kan gi henne tøffere motstandere. Birgit Skarstein har ikke tapt i sculleren siden 4.-plassen i Paralympics for seks år siden.

– Jeg vet ikke hva som kommer på grunn av endringene. Det brenner mer under beina mine enn det virker som utenfra. Det kan når som helst komme noen som tar en kjempesprang. Jeg skal posisjonere meg slik jeg kan holde tritt eller ligge litt foran uansett hva som måtte skje, sier hun til VG foran VM i Tsjekkia.

Siden 2017 har hun vunnet alt: Paralympics, tre VM-gull og et EM-gull. Hun har stadig senket verdens beste tid på 2000 meter (til 9.50,39). Det er 13 år siden trønderen ble lam fra livet og ned.

I fjor knuste hun resten av feltet i Paralympics-finalen. Sølvvinner Moran Samuel var 21,5 sekunder bak. Men bildet var annerledes under EM i august. Manuela Diening debuterte med å være bare tre sekunder bak i testløpet.

– Hun har mye funksjon i beina, sier Skarstein.

Før EM trente Skarstein i norsk høyfjell:

I selve EM-konkurransen havnet tyskeren åtte sekunder etter. 18. september åpner VM i Racice.

– Jeg kan bli utfordret i VM. Endringene i klassifisering gjør at vi når ser folk som kan sparke med beina og folk som kan gå i handikapklassene. En helt annen type utøvere. Plutselig kan det dukke opp noen som er kjempesterke. Jeg føler ikke at jeg har kontroll på startfeltet, sier Birgitte Skarstein.

NRK har fortalt historien om para-klatreren Eva Mol. Nederlenderen har en progressiv muskelsykdom. 38-åringen er ikke fornøyd med bare å bruke armer og ben i klatreveggen. Hun vil også øke utholdenheten. Under EM i München i august fikk hun lisens til å delta i Skarsteins klasse (PR1). Eva Mol er ikke med i VM.

Men Birgit Skarstein er usikker på hvilke utøvere hun kommer til å møte i Paris-Paralympics om to år.

– I et vanlig rotak er det 70 prosent bein, 20 prosent mage/rygg og 10 prosent armer. For min klasse har det tradisjonelt vært for å bruke armer og skuldre. Jeg synes man i stor grad skal kunne trene seg til å være konkurransedyktig. Det er veldig vanskelig å trene opp muskulatur du ikke har. Det ser vi i herreklassen nå, sier Skarstein.

Der dukket Giacomo Perini plutselig opp i PR1-klassen. Italieneren debuterte med å senke verdens beste tid med nesten 20 sekunder.

KRITISK: Kjetil Borch er skeptisk til utviklingen i pararoing Her med Birgit Skarstein på Årungen før VM.

– Du ser at han bruker beina og roeren med tidligere verdensrekorden ender langt bak, sier Kjetil Borch – med OL-sølv fra Tokyo.

– Det er helt sinnssykt at reglementet er slik at utøvere med funksjonelle bein kan delta, sier Kjetil Borch. Den dobbelte verdensmesteren mener at det kan sammenlignes med at Ezinne Okparaebo skulle sprinte mot Usain Bolt på friidrettsbanen (forskjellen i pers er 1,52 sekunder på 100 meter).

– Jeg føler at jeg alltid må gjøre alt jeg kan for å være «competitive». Du vet aldri hva som kommer bak neste sving. Jeg jager hele tiden og tror det er løsningen. Hvis du blir tilfreds så er du fort ferdig, sier Birgit Skarstein.

Hun har diskutert saken direkte med det internasjonale roforbundet. Styremedlem Rebecca Orr hevder over for NRK at det ikke har vært noen endringer i klassifiseringen siden 2009.

– All sport utvikler seg. Vi må også være åpne for å diskutere klassifisering i paralympiske idretter. Men det må gjøres åpent og transparent i en grundig prosess hvor alle kan være med. Jeg er ingen fan av at ting skjer i kulissene og forandringene plutselig bare skjer, sier Birgit Skarstein.

– Jeg skal i hvert fall ikke gi meg uten kamp, lover hun.

Men uansett er hun den store favoritten til å ta sitt femte VM-gull 25. september.

– Jeg vet ikke hva de andre kommer med. Men jeg vet at jeg er i bra form, sier hun.

– Hvordan opplevdes 27 seire på rad?

– Tallet høres helt absurd ut, svarer hun og sier videre:

– Jeg ble veldig overrasket. Trodde ikke det og tenker ikke på det. Jeg ser jo bare fremover. Jeg er opptatt av å få til VM, neste sesong og Paralympics i Paris i 2024.