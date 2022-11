Nørstebø og Norge tapte i Leangen

Effektive Latvia straffet et urutinert norsk landslag.

Mattias Nørstebø som kaptein for Norge i Leangen.

Nå nettopp

Latvia - Norge: 6–3

Mattias Nørstebø var kaptein for Norge, fikk mye istid, og noterte seg for en assist i Leangen. Men det ble ikke noe drømme-comeback på trønderens egentlige hjemmebane. Norge var langt unna å sikre sin første seier på trøndersk is på 30 år.