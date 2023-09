Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson deler bilder fra bryllupsreisen på Maldivene

På sosiale medier deler Elisabeth Asserson Ingebrigtsen flere bilder fra bryllupsreisen til det nygifte paret. Destinasjonen er Maldivene.

BRYLLUPSREISE: Jakob og Elisabeth Asserson Ingebrigtsen begynte på reisen til Maldivene dagen etter bryllupet. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 15:10 | Oppdatert: 25.09.2023 15:33

Asserson har oppdatert flittig fra reisen. Rundt klokken 11.00 mandag formiddag skriver hun på Snapchat at de endelig har ankommet Maldivene.

Til sine over 110.000 følgere på Instagram fortaller hun at etter flere mellomlandinger til slutt har landet, og at de nå skulle fraktes med båt til øyen de skal tilbringe de neste 10 dagene.

På de ulike bildene som Elisabeth legger ut ser det ut som de har sjekket inn på en bungalow med direkte adgang til sjøen og eget basseng.

VG har sjekket prisen på en slik bungalow. Den dyreste pakken ligger på rundt ni tusen kroner. Da får en alle måltid, egen butler, basseng og sol-område inkludert i prisen.

Rundt 13.30 norsk tid så det ut som det nygifte paret hadde funnet frem til solen og bassenget:

FREMME: Jakob Asserson Ingebrigtsen har landet på Maldivene og funnet frem til bassenget. Vis mer

Jakob og Elisabeth giftet seg i Bragernes Kirke i Drammen lørdag formiddag. Da sa bror Henrik at reisen til Maldivene skulle være en treningsleir.

– Vielsen var helt nydelig. En fin kirke og Jakob hadde en fantastisk fin smoking og Elisabeth en fin kjole. Veldig gøy. Jakob og Elisabeth skal til Maldivene på treningsleir har jeg hørt, sa storebror Ingebrigtsen til pressen med et smil lørdag etter vielsen.