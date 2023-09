Marca: Rubiales nektet straffskyld i retten – ble ilagt besøksforbud

Spanias avtroppede fotballpresidenten Luis Rubiales er av en domstol i Madrid ilagt forbud mot å oppsøke og kommunisere med Jenni Hermoso.

Luis Rubiales møtte i retten fredag. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 13:25 Oppdatert: 15.09.2023 15:41

Det skriver den spanske avisen El Pais. Han får ikke lov til å komme nærmere Hermoso enn 200 meter og får heller ikke kontakte henne så lenge etterforskningen av saken pågår.

Rubiales skal i et innledende rettsmøte fredag ha nektet å ha gjort noe galt. Han gjentok påstanden om at han hadde samtykke til å kysse VM-vinneren.

Påtalemyndigheten ba om at han ilegges besøksforbud. Det var ønske om 500 meters avstand, men dommeren landet på 200 meter.

Dommeren ble også anmodet om å pålegge Rubiales å melde seg for retten hver 15. dag for å sikre at han ikke forlater landet. Det innledende rettsmøtet varte en snau time og var stengt for mediene.

På vei ut fra rettssalen i Madrid uttalte Carla Vall, Hermosos advokat, at hun er fornøyd med forløpet av rettsmøtet. Advokaten mener det kom klart fram at Hermoso ikke samtykket til å bli kysset av Rubiales, skriver Marca.

Verken Rubiales eller hans advokat Olga Tubau ville uttale seg til pressen.

Det er dommeren Francisco de Jorge som har ansvaret for etterforskningen som ble innledet av en nasjonal domstol i Spania.

Dommeren skal også ha anmodet om å få tilsendt TV-bildene som viser seansen der Rubiales kysset Hermoso på munnen etter VM-finalen.

Det er derimot ikke kjent når Hermoso skal avgi sin forklaring i saken. Det er ventet at VM-vinneren gjør dette digitalt, all den tid hun har tilhold i mexicansk fotball.