Marca: Rubiales nektet straffskyld i retten – har fått besøksforbud

Den spanske påtalemyndigheten har gitt den avtroppende spanske fotballpresidenten, Luis Rubiales, forbud mot å oppsøke og kommunisere med Jenni Hermoso.

Luis Rubiales møtte i retten fredag. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 13:25

Det skriver den spanske avisen Marca.

Rubiales skal også ha nektet straffskyld, og for at han ikke hadde samtykke til å kysse VM-vinneren.

Den tidligere fotballpresidenten skal ha fått et forbud mot å nærmes seg Hermoso på en radius på 500 meter, samt å kommunisere med henne på noen måte under etterforskningen av saken.

På vei ut fra rettssalen i Madrid uttalte Carla Vall, Hermosos advokat, at de er veldig fornøyde med beslutningen. Advokaten hevder at det beviser at Rubiales' kyss ikke var samtykkende, skriver Marca.

Det er dommeren Francisco de Jorge som har ansvaret for etterforskningen som ble innledet av en nasjonal domstol i Spania.

Dommeren skal også ha anmodet om å få tilsendt TV-bildene som viser seansen der Rubiales kysser Hermoso på munnen etter VM-finalen.

Det er derimot ikke kjent når Hermoso skal avgi sin forklaring i saken. Det er ventet at VM-vinneren gjør dette digitalt, all den tid hun har tilhold i mexicansk fotball.